傳指揮中心「叫不動」各部會徵用檢疫所　陳時中：沒有這樣的事情

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

有媒體報導，隨本土新冠肺炎疫情趨緩，由中央流行疫情中心指揮官陳時中召開的會議，不少部會僅派專員等代理人與會，導致會議效率不彰、跨部會協調碰壁。今陳時中在疫情記者會上否認該事。他說，沒有這樣的事，皆是臆測之詞。

台灣去年中爆發疫情期間，指揮中心協調各部會強力防疫，讓台灣疫情相較國外得以在短時間內快速放緩，但有媒體指出，長時間本土零確診的情況下，雖然指揮中心明白Omicron問題嚴重性，各部會開會卻多派代理人參加，導致協調進度緩慢。

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知情人士透露去年5月疫情爆發，行政院長蘇長昌坐鎮會議，各部會全力配合陳時中，但疫情消失後又開始出現不積極的情況。知情人士點出長時間防疫而鬆懈就可能出現漏洞，最近是非常時期，國內不可能一直維持零確診，各部會應該再次動員超前部署。

陳時中在今（4）下午記者會時，被問到相關議題。他回應，這樣的情況有些是「臆測之詞」，調用或徵用些相關，如：集中檢疫所需要的，也有向負責人醫福會執行長王必勝詢問過，並沒有這些情形。

陳時中說，各部會都有呈報，經由指揮中心檢查後，有些堪用、有些不堪用，有些可提供的時間不夠長，導致不足以使用，所以沒有徵調不動的問題。