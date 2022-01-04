指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內增加4例本土，包含昨天公布清潔人員與其同職場工作人員，另有一名防疫計程車司機，另暴增30例境外移入確定病例，另無確診病例死亡。也因本土確診者目前掌握活動範圍在桃園，指揮中心宣布，原本放寬的戴口罩規定，「桃園市取消」，除了飲食外，其餘皆須全程戴口罩。

指揮中心指揮官陳時中今在疫情記者會宣布，因應本土案例，本來有放寬口罩規定，在桃園皆取消，換言之，外出除了飲食外一律都要戴口罩，如：照相等原本可暫時拿下口罩的規範，現在都必須把口罩戴好，待狀況更清楚後會再向大家另行報告。

今增加的4例本土中，案17230是機場清潔人員，指揮中心已在昨晚簡單說明，該名個案Ct值只有11，同住家人6人都是陰性，但因為清潔的地方有防疫計程車司機使用，因此擴大召回計程車司機採檢，另外計程車司機擴大採檢，也檢出1位陽性個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，防疫計程車司機昨天緊急召回採檢300多位，可能今天會召回到600位左右，300多位中已採檢314位，313陰性，有一例是陽性，就是案17240，1/1有咳嗽，不過該名計程車司機曾在12/26、12/31都有在過確診的境外移入，還需要進一步釐清感染源。

另外，陳時中也宣布強化機場防疫措施，包括防疫計程車司機每3天深喉唾液PCR採檢1次、機場內工作人員每週快篩採檢1次和有症狀者立即進行深喉唾液/鼻咽PCR採檢。