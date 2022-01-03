全台防疫旅館大體檢已查395家　陳時中揭：約100家有缺失要複驗

記者許維寧／台北報導

今日（1/3）有媒體報導，台北市再發生3起防疫旅館疑群聚感染事件，但台北市政府觀光傳播局今天先澄清沒這件事，先前疑群聚感染狀況3間旅館都已在掌握中。指揮官陳時中則表示，日前已經發函給交通部觀光局，要求落實防疫旅館查核，總查核數為465間，昨天已經完成395查核，還有約一百家左右有部分缺失要複驗。

台北市政府今天出面澄清，表示北市防疫旅館中並沒有六家群聚感染一事。另外，指揮中心日前也發函觀光局，要求落實防疫旅館查核、確保清消，媒體提問查核將於今天截止，是否已經有初步報告？

陳時中則回應，防疫旅館總共查核數為465間，昨天395間已經完成查核，但有約100初頭間有部分缺失要複驗，已經有八家完成複驗，接下來專家小組還會落實造訪。

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陳時中強調，從發生群聚後都有擬定相關指標，要求地方政府要根據相關指標回頭檢視是否有相關情況，並要求加強檢視。初步研判，相關情況對社區威脅相對低，台北市有幾間正在檢視中，但不代表有群聚發生，僅是在查看評估看是否有群聚的可能性。

陳時中說明，希望藉此早點發現問題所在，但也不是只有台北市正在檢視，而是全台各縣市都在陸續進行中。



▲指揮中心指揮官陳時中表示，防疫旅館擴大查核還有100家左右需要複驗。（圖／指揮中心提供）