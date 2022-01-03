▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

Omicron變異株擴散全球，國內近來也增添不少境外移入個案。今（3）日防疫記者會上有媒體提問，南非研究發現，感染Omicron的人大部份都屬輕症、且幾乎都是女性。對此，中央流行疫情指揮中心說明國內情況，主因是境外移入者大部分為海外工作或留學歸國，因此年紀較輕，但性別部分仍是男女各半。

針對Omicron感染個案偏年輕的現象，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至目前為止，國內Omicron個案共計88例，年齡層20～40歲佔最多，88例中有66例都是20～40歲，確實較為年輕。「但不一定是境外移入來源，這個階段從國外回來的，本來就大部分是在海外工作或求學民眾，所以年紀都較輕。」而88例中有50位輕症、30位無症狀，未看到中重度以上的個案，整體而言確實符合南非研究。

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不過羅一鈞也補充，最主要還是看病毒是否進入社區並造成流行、有無侵犯年長或慢性疾病等高風險族群，因為對這些人而言，病毒帶來的威脅和對年輕族群不同；至於性別方面，男女比例算是一半一半，沒有發現著重在年輕女性的現象。

陳時中提到，目前針對輕、重症的判準不一，到底是病毒本身本質就是這樣，或是因為全球現階段疫苗都打得較多，所以相對輕症變較少，都有各自論述。但他也強調，雖然重症不多，可是醫療崩解對人類的傷害更大，國內個人防疫基本功一定要做好，能打第二劑就趕快打，到了能打第三劑時也盡快打，「從整個數據來看，打疫苗對於降低重症跟死亡有很大的助益。」