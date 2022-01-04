疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今公布國內新增34例確定病例，分別為4例本土及30例境外移入。對於本土疫情看似又炸裂，許多批踢踢網友紛紛哀號，「再不控制就要淪陷」、「境外一堆，也都是潛在風險」，更有不少人擔心春節返國潮，將引發另一次大爆發。

指揮中心今表示，案17238-17240為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

指揮中心表示，今日新增30例境外移入個案，為16例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例，案17207、案17210-17219、案17221、案17223-17228、案17231-17232、案17235-17236)、法國(案17208)、挪威(案17209)、南非(案17220)、阿拉伯聯合大公國(案17222)、英國(案17229)、波蘭(案17234)及烏茲別克(案17237)入境，另1例(案17233)調查中，入境日介於去(2021)年11月19日至今(2022)年1月3日。

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▲今日本土疫情再擴大！（圖／ETtoday製）

針對桃機染疫持續擴大消息曝光後，立刻掀起許多批踢踢網友們狂抖直呼，「抖！炸開了」、「再不控制就要淪陷」、「境外一堆，也都是潛在風險」、「瑟瑟發抖中」、「準備裂開了」、「桃園又是你」；更有網友直指「1/31號除夕，加上隔離期間，下星期可能是海歸潮，這年要難過了」、「看來最先要擔心的是春節返國潮...」。

還有許多網友急勸指揮中心提升防疫警戒，全面備戰，「拜託快升三級....」、「要三級了沒」、「擴散很快的，趕快準備升級」、「怕爆！快升級，難不成又要靠人民自律？」、「要升級了嗎，先取消過年連假吧」。

▼疫情又炸開，鄉民瑟瑟發抖 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。