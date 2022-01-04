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巴黎病床COVID-19患者占半數　非緊急手術全喊停

▲▼法國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲法國疫情嚴重。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電

法國疫情持續延燒，專家預估確診高峰將落在1月底，COVID-19重症病患湧入加護病床，加上原本就人力緊缺，使得大巴黎地區醫院今天起取消非緊急手術與治療，以便空出病床因應。

法國公共健康局（Santé publique France）2日公布數據，過去一週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）平均每天新增確診已超過16萬人，7天內感染人數增加近150%。

Omicron變異株席捲而來，再加上醫院人力不足，特別是護理師，使得醫院內的情況雪上加霜。據巴黎醫療衛生署（ARS）指出，目前大巴黎法蘭西島地區（Île-de-France）醫院內的加護病床有半數都是COVID-19重症病患。

因此，巴黎醫療衛生署日前建議醫院，從今天開始取消未來一週的非緊急住院及手術，以空出病床收治情況危急患者，但兒科、癌症腫瘤科、器官移植、心臟外科、腎臟科不在此限。

巴黎醫療衛生署表示，公私立醫院的所有科別都缺乏護理師，情況在巴黎市中心醫院更嚴重。以巴黎地區去年12月31日為例，公私立醫院總共4198人住院，其中732人進入加護病房，但同時，卻有15%的病床因人員不足而撤除。

衛生署在寄給醫療機構的訊息中寫道，「情況令人非常擔憂... 同時還要面對嚴峻的人力緊張」。

法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）指出，為了空出新病床收治新的COVID-19病患，犧牲是必要的，並強調疫情高峰將於1月底、2月初來臨，因此醫院還需要再撐幾週。

南部大城馬賽的醫院告訴世界報（Le Monde），醫院數天前就已經開始被迫「選擇」病患，因為COVID-19病人幾乎塞滿了病床，44個床位中有31人因COVID-19而住院，他們不得不為病患分類，並選擇需優先治療者。

移植專科醫師阿韋隆（Benoît Averland）坦言，「病患需要競爭床位，因為醫院運作已非正常，但團隊還是會盡可能努力」。

巴黎聯合醫院（AP-HP）負責人賀西（Martin Hirsch）日前接受迴聲報（Les Echos）專訪時預測，由於病患過多加上人力不足，「1月，醫院將搖擺傾斜」。然而50歲的護理師維京尼（Virginie）卻向巴黎人報（Le Parisien）表示，「醫院這艘船何只是搖擺，都要沉了」。

巴黎人報報導，去年12月的一份內部報告顯示，巴黎聯合醫院去年共失去400名護理師，與2018年相比共少了1100名，導致撤除1200張病床；2021年10月，夜班職缺高達645個。然而過去3年間，大巴黎地區居民卻增加了60萬人。

法國公立醫療體系幾年來面臨許多問題，包括醫院缺工、醫護人員待遇、病床不足等；醫療人員迫切盼望總統候選人能在競選時提出公立醫療體系的改革方案。

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