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日媒調查：8成4日本企業看好「2022年經濟情勢」

▲▼ 日本大阪,新冠肺炎。（圖／路透）

▲84%的日本企業看好2022年的經濟情勢。（圖／路透） 

中央社記者楊明珠東京3日專電

日本共同社針對日本106家主要企業實施問卷調查的結果顯示，看好2022年國內經濟情勢的企業占84%，相較於5年來年初問卷調查結果，比例創新高。

這項調查於2021年11月中旬至12月上旬之間實施，結果顯示，預測經濟將好轉的企業有89家，其中認為2022年經濟情勢將「緩慢擴張」的企業有84家、回答「將擴張」的企業有5家。

在可複選的情況下，理由以回答「個人消費恢復」居最多，高達91%，其後依次為回答「疫情平息」（64%）、「設備投資恢復」（35%）、「美國經濟改善」（19%）。

日本政府為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散發佈「緊急事態宣言」，於2021年9月解除緊急事態宣言後，餐飲、旅遊、住宿等行業逐漸活絡，企業對於需求恢復正常抱持很大的期望。疫情減緩後，歐美出現「報復性消費」拉抬景氣，日本在這方面比較遲緩。

問卷調查結果顯示，多家製造業企業預測經濟將擴張的理由是生產恢復。因半導體及零件不足導致2021年大幅減產的汽車廠商已磨拳擦掌計畫實施「挽回產量的生產」。

預測2022年經濟情勢持平的企業有13家（占12%），理由包括防疫對策尚不夠充分、要恢復疫情前的水準需要時間、歐洲變異株omicron確診病例增加、原材料價格上揚及日圓貶值導致部分生活必需品漲價，民眾勒緊荷包。

有關日本企業如何看去碳化的議題，以認為2030年度電力結構中再生能源的理想占比為35%至40%的企業最多，有20%的企業選擇認為再生能源占比應超過政府的目標值40%。另外，對促進使用核電持慎重意見的企業多。

有關首相岸田文雄推行的政策，企業支持最多的是促進數位化轉型，其次是推動再生能源。

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