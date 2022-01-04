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中國威脅日增　美日聯合兵推深化軍事合作

▲▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美日合作穩定印太局勢。（圖非本次聯合訓練／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

文／中央社日本八戶市3日綜合外電報導

美國「華爾街日報」報導，美國和日本憂心區域衝突，其中最大的潛在衝突是中國實現奪取台灣的威脅，促使美軍和日本自衛隊深化軍事合作。

報導表示，12月某日上午，在日本北部沿海一處森林的一座迷彩帳篷內，美日兩國士兵推演用一方的飛機及另一方的飛彈發射器攻擊一艘國別不詳的假想船隻，有可能是中國。過去，美國或日本通常各自進行這類練習。

近24名美軍陸戰隊和日本自衛隊隊員俯身看著地圖和筆電。在加密的陸戰隊網頁上閃過一行訊息：「準備交戰」。

這是美軍陸戰隊和日本自衛隊首次聯合訓練，練習使用陸基反艦飛彈摧毀海上目標，並由日本和美國軍官共同指揮雙方的飛彈、飛機、艦艇和雷達。

美軍陸戰隊協調飛彈攻擊模擬行動的瑞丁（Ben Reading）少校說：「印度-太平洋地區橫跨很大的範圍。我們必須與我們的盟友一起，用我們能夠投入的所有資源進行戰鬥。」

日本由於和平憲法的限制，不太可能為了台灣而起的任何衝突而在領土以外地區作戰。但日本領導人現在認為，任何相關衝突都會波及到台灣附近的日本島嶼，因此有必要與美國合作因應。

日本在其南部島鏈上部署了反艦飛彈部隊，有助於防堵中國派艦艇進入西太平洋以擊退美國的任何企圖。

日本政策研究大學院大學副院長道下德成（Narushige Michishita）表示：「如果台灣海峽兩岸爆發戰爭，美日聯合作戰的最重要目標之一，是在中國軍隊越過島鏈前就阻止其前進。」

前美國陸戰隊上校、負責與日本自衛隊溝通的聯絡官紐夏（Grant Newsham）也說，美軍陸戰隊和日本自衛隊演練共同打擊中國船隻，標誌著雙方合作的重大進展。他還表示，雙方應該設立聯合總部，以建立永久行動關係，而不只是定期練習。

最近幾場電腦兵推，也反映出雙方深化合作面臨的一些挑戰。在一次會議上，日本指揮官便反覆要求釐清美方使用的晦澀術語。

日本陸上自衛隊水陸機動團指揮官平田隆則（Takanori Hirata）少將則表示，雙方不存在溝通問題。

他還說：「我們持續在日本南部島嶼部署飛彈連和軍事基地，這與美國陸戰隊的新戰略一致。我們必須持續加強合作。」

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