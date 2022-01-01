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新北新住民彩繪燈籠迎虎年　為2022新北燈會溫馨暖身

▲新北新住民彩繪燈籠迎虎年 為2022新北燈會溫馨暖身。（圖／新北市民政局提供）

▲西班牙Pascua與老婆Tina，將燈籠繪上鮮豔豐富的色彩。。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆年節將至，新北各戶所舉辦彩繪燈籠迎虎年活動，邀請新住民體驗在地民俗文化，有新住民畫著Q版虎爺、巧虎、精靈寶可夢，還有將母國元素融入燈籠中相當有特色，所有作品將在「2022新北燈會」現場展出，將有超過1000件彩繪燈籠點亮璀燦夜空。

民政局長柯慶忠表示，新北市是外國人移居台灣最喜歡落腳的好所在，在新北市的新住民逾11萬人為全國之冠，為新北市增添多元文化的城市風貌。今年因逢疫情，許多新住民無法回家鄉探親，藉由彩繪燈籠活動讓新住民們提前感受節慶團圓氛圍，也為新北燈會溫馨暖身。《保庇新北市》雙月刊也特別製作手繪燈籠精彩影音，歡迎民眾前往民政局官網點閱觀賞。

▲新北新住民彩繪燈籠迎虎年 為2022新北燈會溫馨暖身。（圖／新北市民政局提供）

▲淡水戶所場就有來自菲律賓、印尼、西班牙、日本、越南、俄羅斯等多國新住民動手畫。

戶政科專門委員陳耀川說，戶所今年也辦理10班次的新住民生活適應輔導班，協助來自不同國家的新住民適應在臺生活，而彩繪燈籠活動的報名也相當踴躍，在淡水戶所場就有來自菲律賓、印尼、西班牙、日本、越南、俄羅斯等多國新住民動手畫創意，一筆一畫在燈籠上表現來台生活的心情，相互欣賞不同文化的創意，場面溫馨熱絡。

來自菲律賓的珍妮說，在台居住19年，這是第2次參加彩繪燈籠活動，非常喜歡台灣的人情味，因此把故鄉與新家鄉風情都畫在燈籠上，有大大的菲律賓國旗與淡水美麗景致，也寄情於燈籠祈禱疫情早日平息，世界平安。

▲新北新住民彩繪燈籠迎虎年 為2022新北燈會溫馨暖身。（圖／新北市民政局提供）

▲農曆年節將至，新北各戶所舉辦彩繪燈籠迎虎年活動，邀請新住民體驗在地民俗文化。

來自西班牙的Pascua與老婆Tina，也是因為疫情之故，已經兩年留在臺灣過年，相當想念家鄉，因此把西班牙最具代表性的「鬥牛」，活靈活現地繪在燈籠上，而老婆Tina則展現「後印象主義」畫風，將燈籠繪上鮮豔豐富的色彩。

擔任舞蹈老師的俄羅斯籍金妮，已經來台居住8年，深深愛上台灣，這是第一次參加彩繪燈籠活動，還特別把中華民國和俄羅斯的國旗畫在一起，並用中文及俄文寫下「好朋友」，象徵對台灣的深厚友誼。

民政局表示，「2022新北燈會」，將於2月4日至2月28日在新北大都會公園盛大展開，每年總吸引無數遊客造訪的燈會，民眾手繪的特色大燈籠，將在燈會打造長廊燈海，一起迎接虎年到來。

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