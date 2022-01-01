稀有「小天鵝」現蹤金山　珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光

記者郭世賢／新北報導

一隻罕見的稀有嬌客「小天鵝」日前飛抵新北市金山區清泉里，消息傳出，吸引大批鳥友前往拍攝，《東森新媒體ETtoday》也獨家直擊這隻「小天鵝」覓食、理毛等珍貴畫面。

▲稀有嬌客「小天鵝」現蹤新北金山農地。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，北方氣候變遷有寒潮，所以候鳥南下比往年非常的多，尤其是迷鳥級如小天鵝，今年宜蘭曾有出現5隻，鰲鼓出現18隻，破以往的數量紀錄，台東卑南溪口現有10隻；小天鵝屬於家族遷徙鳥類，金山出現1隻可能是跟家族脫離，小天鵝曾在2009年，2010年時出現在金山。

黃蜀婷表示，小天鵝喜歡在泥濘水塘、湖泊或泥灘等生境中活動，常在水中緩慢前進，嘴往兩旁甩動以尋找食物，小天鵝主要取食淺水區域的各種水草的根種子地下塊莖等部位，偶食少量水生昆蟲和田螺等。

▲金山鳥友賴建興表示，他住金山幾十年，觀察候鳥有3-4年時間，第1次看到小天鵝。

金山鳥友賴建興表示，他住金山幾十年，觀察候鳥有3-4年時間，從來沒有看過小天鵝來到金山，上午11點35分左右他在田間拍鳥時，第一次親眼看到小天鵝從我眼前頭頂飛過，非常驚喜，小天鵝算是很稀有的動物，元旦頭一天出現在金山，也帶來吉祥好消息的徵兆。

金山警分局長林詮峰呼籲，車輛停靠路旁拍攝的鳥友民眾，務必注意往來車輛及自身之交通安全，轄區重光派出所及金山交通分隊員警，已將該處列入重點路線加強巡邏，同時也啟動防竊作為，以維護賞鳥遊客之安全。

▲小天鵝體型稍小，並且嘴黑但基部黃色區域較大天鵝小，上嘴側的黃色不成前尖且嘴上中線黑色。

新北市動保處長楊淑方表示，民眾前來金山觀賞小天鵝時，應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇原則，如有侵犯、騷擾保育類野生動物，將依野生動物保育法第18條規定查處，違者將可處以6月至5年有期徒刑，併科20萬元至100萬元罰金。

楊淑方呼籲民眾賞鳥時，請大家一起維護當地自然生態，對於野生動物保育，需要公私協力配合，一起加入守護的行列，共同為動物福利盡一份心力。

【小天鵝小檔案】根據維基百科資料顯示，學名：Cygnus columbianus，又名鵠或白鵠，是一種體型比大天鵝小的天鵝，體型碩大，長頸，和優雅高貴的氣質是天鵝屬生物共有的特徵。與分布地域接近並經常在相似生境混群出現的大天鵝相比，小天鵝體型稍小，並且嘴黑但基部黃色區域較大天鵝小，上嘴側的黃色不成前尖且嘴上中線黑色，但這一顯著特徵由於觀察條件的限制有時並不能夠明確辯識。

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