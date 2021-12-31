　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北農漁民長者免費健檢　侯友宜：明年40歲原住民可享服務

▲新北農漁民長者免費健檢 侯友宜：明年40歲原住民可享服務。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜訪視農漁長者健檢並宣布明年度原民長者適用年齡調降至40歲。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜30日到市立聯合醫院三重院區訪視，關心農漁民長者健康檢查情形，並親自接受手部肌力檢查項目，與長者一同享受醫院專業檢查服務以及體驗簡單易學的活力毛巾操，同時宣布明年度具原住民身分並且年滿40歲的農漁民長者，每2年皆可報名1次免費健康檢查，相揪長者做健檢顧健康。

農業局指出，傳統農漁業屬於勞力密集的工作，對農漁友身體機能影響甚鉅，為照顧農漁民長者，新北市政府農業局辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，今年度更首創偏鄉地區到點檢查服務，針對居住偏遠地區農漁會長者若有需求，一樣安排醫院派遣專業健檢團隊前往服務。

▲新北農漁民長者免費健檢 侯友宜：明年40歲原住民可享服務。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市府今年首創偏鄉到點檢查服務。

農業局表示，至於到院檢查服務則是針對農漁民長者常見健康問題，量身打造市值超過1萬2000元的八大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、電腦斷層、醫師理學檢查以及「心血管鈣化指數分析」。心血管鈣化指數分析技術非侵襲性檢測，免注射顯影劑，以高科技電腦斷層掃描儀器檢查，5分鐘即可有效監測心血管疾病，讓長者好安「心」。

另考量現行多項社會福利政策，如疫苗注射、敬老卡適用年齡等，具原住民身分者，適用年齡較一般身分者約低10歲。因此為落實對從事農漁業原住民長者身心健康之照顧，明年度將降低原住民長者適用年齡，由50歲降至40歲，年滿40歲原住民農漁民長者即可報名檢查，增加原住民農漁民長者受惠。

▲新北農漁民長者免費健檢 侯友宜：明年40歲原住民可享服務。（圖／新北市農業局提供）

▲農友進行健檢報到。

侯友宜表示，農漁民長者健康檢查服務除了安排專車接送長者到院檢查；檢查完畢後，醫院會至各農漁會發放健檢報告書，並由醫師現場進行解說服務及健康諮詢。不僅如此，醫院專為農漁民長者開辦特別門診，長者若有進一步檢查需要，只需透過預約方式即可至醫院就診，不必與其他就診民眾排隊等待，節省等候時間。健檢期程至明年3月25日止，歡迎尚未報名的農漁民長者一起報名健檢，擁抱健康。

【更多新聞】

友人爭風吃醋撂人相挺　少年狂毆打對方「蛋蛋」裂傷1cm

聖誕夜不平靜！員工旅遊男喝茫大鬧基隆最高樓　驚動10警壓制

黑布遮窗自建溫室種186株大麻　落網唬爛「自己要用的」

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北農漁民長者免費健檢　侯友宜：明年40歲原住民可享服務

北大武山傳登山客摔傷「手腳發麻」　12／31申請直升機吊掛下山

台南市勞工局媒合歲末送暖　木工工會接棒傳遞愛

台南勞工局人才培訓效益擴散　復健青年勵進會獲國家人才發展獎肯定

政見會狂提陳柏惟被諷鞭屍　顏寬恒反擊：事實的呈現

這是真的！彰化阿公開價18000「徵女伴」

中二選區立委補選政見會　學者評分：顏寬恒口才比想像中好

男子欠稅241萬元拒繳　被聲請管收獲准

年終尾牙餐敘多　佳里警加強酒駕取締宣導指定駕駛

竹崎觀音瀑布元旦試營運　瀑布下喝咖啡每日30人限定

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

啃老碩士情侶弒父棄屍現場曝　警尋人卡關拜土地公下秒驚見死者

台中啃老族碩士情侶檔聯手弒父　深夜堵人、持鐵鎚攻擊山上棄屍

新北農漁民長者免費健檢　侯友宜：明年40歲原住民可享服務

北大武山傳登山客摔傷「手腳發麻」　12／31申請直升機吊掛下山

台南市勞工局媒合歲末送暖　木工工會接棒傳遞愛

台南勞工局人才培訓效益擴散　復健青年勵進會獲國家人才發展獎肯定

政見會狂提陳柏惟被諷鞭屍　顏寬恒反擊：事實的呈現

這是真的！彰化阿公開價18000「徵女伴」

中二選區立委補選政見會　學者評分：顏寬恒口才比想像中好

男子欠稅241萬元拒繳　被聲請管收獲准

年終尾牙餐敘多　佳里警加強酒駕取締宣導指定駕駛

竹崎觀音瀑布元旦試營運　瀑布下喝咖啡每日30人限定

稱美國人聊色正常！高雄人妻「被弄痛」訊息曝光　人夫翻譯後氣炸

長榮海運應徵中！「職缺薪資」大公開　這2項月薪可領19萬

「驚喜款美甲」800元！她崩潰PO血淚勸世照　網震撼：第一次看到

新北農漁民長者免費健檢　侯友宜：明年40歲原住民可享服務

「23歲謀女郎」金雞開唱　家族黑歷史被扒⋯陸網酸爆：看見就想吐

全球平均每天「新增100萬例確診」　疫情2年來首見

宛宛兒被富男友媽看不起！　「見我就鎖房門」遭疑手腳不乾淨

眾智未來，創新科技　海峽兩岸青少年創客大賽圓滿成功

何韻詩回家了！被捕36小時「想起梅豔芳」　3天後開演唱會：歌仍要唱下去

吳宗憲曝鹿希派離台「到大陸發展」　傳到陸網掀反彈：我們不收垃圾

萌鴨瀑布來襲！上百隻出舍狂擠　跌倒翻起繼續跑搶食互撞超可愛

地方熱門新聞

北大武山傳登山客摔傷　直升機將吊掛下山

這是真的！彰化阿公開價18,000元徵女伴

狂提陳柏惟被諷鞭屍　顏寬恒反擊

台南市勞工局媒合歲末送暖

復健青年勵進會獲國家人才發展獎

學者評分「顏寬恒口才比想像中好」

男子欠稅241萬元拒繳被管收

新北跨年嗨翻2021年末　浪漫邁進2022年

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台南跨年將施放煙火

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸

快訊／工安意外！台中工人跌倒頭插鐵條　臉部撕裂傷送醫急救

石門水庫清淤量達標　利用低水位增加抽泥

西螺大橋跨年晚會＋元旦健行封閉19小時　雲林警出動56人力交管維安

更多熱門

相關新聞

信義區豪宅建商出馬　拿下新北永和大陳單元3都更案

信義區豪宅建商出馬　拿下新北永和大陳單元3都更案

新北市永和大陳社區單元3公辦都更案，由新北市住宅及都市更新中心擔任實施者整合，順利完成公開評選興建廠商，由皇翔建設獲得最優申請人資格。單元3基地面積近4000坪，未來總投資規模上看300億元，最快2022年底動工。

不肖兒酒駕＋超速不繳罰款！害母房產遭查封

不肖兒酒駕＋超速不繳罰款！害母房產遭查封

聯結車撞機車！騎士遭輾臟器外露亡

聯結車撞機車！騎士遭輾臟器外露亡

北海岸地區夜間工作　金山警捍衛職安不容挑戰

北海岸地區夜間工作　金山警捍衛職安不容挑戰

新北基隆漁港撈出日本火山浮石230噸

新北基隆漁港撈出日本火山浮石230噸

關鍵字：

新北農漁民健檢

讀者迴響

熱門新聞

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

研究證實：穿襪子睡覺3好處「激情倍增」！

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

東區「台北最好吃披薩」1/8結束營業

新北聯醫30天內護理師「2死1傷」傳被下封口令　院方回應了

護墊這樣用超NG！婦科醫師揭超可怕下場

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

大咖男神爆「專找同劇組偷吃」！

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面