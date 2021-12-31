新北農漁民長者免費健檢　侯友宜：明年40歲原住民可享服務

▲新北市長侯友宜訪視農漁長者健檢並宣布明年度原民長者適用年齡調降至40歲。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜30日到市立聯合醫院三重院區訪視，關心農漁民長者健康檢查情形，並親自接受手部肌力檢查項目，與長者一同享受醫院專業檢查服務以及體驗簡單易學的活力毛巾操，同時宣布明年度具原住民身分並且年滿40歲的農漁民長者，每2年皆可報名1次免費健康檢查，相揪長者做健檢顧健康。

農業局指出，傳統農漁業屬於勞力密集的工作，對農漁友身體機能影響甚鉅，為照顧農漁民長者，新北市政府農業局辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，今年度更首創偏鄉地區到點檢查服務，針對居住偏遠地區農漁會長者若有需求，一樣安排醫院派遣專業健檢團隊前往服務。

▲新北市府今年首創偏鄉到點檢查服務。

農業局表示，至於到院檢查服務則是針對農漁民長者常見健康問題，量身打造市值超過1萬2000元的八大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、電腦斷層、醫師理學檢查以及「心血管鈣化指數分析」。心血管鈣化指數分析技術非侵襲性檢測，免注射顯影劑，以高科技電腦斷層掃描儀器檢查，5分鐘即可有效監測心血管疾病，讓長者好安「心」。

另考量現行多項社會福利政策，如疫苗注射、敬老卡適用年齡等，具原住民身分者，適用年齡較一般身分者約低10歲。因此為落實對從事農漁業原住民長者身心健康之照顧，明年度將降低原住民長者適用年齡，由50歲降至40歲，年滿40歲原住民農漁民長者即可報名檢查，增加原住民農漁民長者受惠。

▲農友進行健檢報到。

侯友宜表示，農漁民長者健康檢查服務除了安排專車接送長者到院檢查；檢查完畢後，醫院會至各農漁會發放健檢報告書，並由醫師現場進行解說服務及健康諮詢。不僅如此，醫院專為農漁民長者開辦特別門診，長者若有進一步檢查需要，只需透過預約方式即可至醫院就診，不必與其他就診民眾排隊等待，節省等候時間。健檢期程至明年3月25日止，歡迎尚未報名的農漁民長者一起報名健檢，擁抱健康。

【更多新聞】

友人爭風吃醋撂人相挺 少年狂毆打對方「蛋蛋」裂傷1cm

聖誕夜不平靜！員工旅遊男喝茫大鬧基隆最高樓 驚動10警壓制

黑布遮窗自建溫室種186株大麻 落網唬爛「自己要用的」

運冰塊貨車倒車撞漁船 左後輪胎卡船身懸空超驚險

警追出16年無名女屍檢體一比對就中 神探許耀彬嘆「真的顯靈了」