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「台灣頭看日出」基隆元旦升旗　林右昌盼繼續努力找回城市榮光

▲基隆「台灣頭看日出」元旦升旗 林右昌盼繼續努力找回城市榮光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「台灣頭看日出」基隆元旦升旗，林右昌盼繼續努力找回城市榮光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市元旦升旗典禮「台灣頭，看日出」今（1日）清晨在成功國小操場舉行，林右昌市長率市府團隊首長，與立委蔡適應及副議長林沛祥等貴賓共同迎接新的一年到來，並表示雖然這是他最後一次以市長身分主持元旦升旗，不過基隆的進步不會停滯，希望市民朋友與市政府繼續一起努力找回城市榮光。

為因應防疫需求，今年的元旦升旗典禮僅由林右昌率領市府團隊首長出席，以簡單、莊嚴且隆重的方式辦理，不過仍有不少民眾自動自發來到成功國小彩虹跑道參與元旦升旗，表達對國家的支持與熱愛。

今日清晨的「台灣頭，看日出」元旦升旗典禮，首先由崇右影藝科技大學的街舞團隊帶來精彩開場表演，隨後由成功國小音樂班6位同學領唱國歌，並由暖暖高中同學擔任升旗手，現場數百位民眾在綿綿細雨中看著國旗冉冉升起，也共同祈願迎來更美好的一年。

▲基隆「台灣頭看日出」元旦升旗 林右昌盼繼續努力找回城市榮光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌表示，這是他最後一次以市長身分主持元旦升旗。

林右昌致詞時指出，2021年是蠻辛苦的一年，直到現在全球仍籠罩在疫情的陰霾之下，不過台灣在政府的領導、民間的協助以及所有國人同胞全力的配合支持之下，疫情非常的平穩，從年中的本土疫情發生之後，在很短的時間內就完成歸零，甚至在經濟上還創下多年來最高的經濟成長率，這在全球的防疫工作上可以說是一個奇蹟。

展望2022年，林市長表示在基隆有很多建設將陸續完工啟用，他也會率領市府團隊繼續加油努力，他也特別向市民朋友報告，在4月底將要舉辦的城市博覽會，會把施政成果還有城市的進步蛻變，讓更多的市民朋友了解，讓全國的同胞一起來分享及見證基隆的成長。

林右昌還說，這是他最後一次以市長身分主持元旦升旗，不過國家的建設道路會一直持續下去，在市府團隊共同努力之下，基隆的進步不會停滯，基隆的發展也不會停下腳步，希望所有市民朋友與市政府一起合作、共同打拼，找回基隆的城市榮光。

▲基隆「台灣頭看日出」元旦升旗 林右昌盼繼續努力找回城市榮光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「台灣頭看日出」元旦升旗 林右昌盼繼續努力找回城市榮光。（圖／記者郭世賢翻攝）

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