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「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年　林右昌與大家相約4月城博見

記者郭世賢／基隆報導

揮別2021年，「搖滾基隆大步走」跨年晚會12月31日在基隆港西三倉庫旁停車場熱鬧登場，市長林右昌率領市府團隊與多位議員，在基隆港獨有的船隻鳴笛聲中，與現場民眾一同迎接2022年的到來，並與大家相約在4月的城市博覽會再次相見。

▲「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年 林右昌與大家相約4月城博見。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年，林右昌與大家相約4月城博見。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

儘管基隆在入夜後飄起了小雨，不過並未澆熄晚會現場觀眾們的參與熱情，無數民眾在獨立樂團的表演帶動下，盡情隨著音樂吶喊搖擺身體。林右昌表示，市府連續7年以獨立樂團作為跨年的主軸，在全台灣獨樹一格，也成為許多獨立樂團成長茁壯的舞台。

林右昌還說，2022年將由新的市長陪大家跨年，不過基隆的跨年已經成為經典，城市也在進步及翻新，接下來就是4月的重頭戲，為期11天的城市博覽會，屆時歡迎所有的市民朋友一起見證基隆的進步及改變。

▲「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年 林右昌與大家相約4月城博見。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌表示，市府連續7年以獨立樂團作為跨年的主軸。

觀行銷處長曾姿雯表示，今年市府邀請小樂（吳思賢）、楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、隨性、先知瑪莉、FUTURE AFTER A SECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團、TRASH等實力派搖滾樂團，共同擔綱跨年晚會表演陣容，與觀眾一同嗨翻基隆跨年夜。

此外，市府更力邀楊肅浩、TRASH鼓手金魁剛以及由《風箏》脫穎而出的創作人林正，合力創作活動主題曲《大船佇這》，訴說基隆勇敢蛻變成國際城市的同時，也保有著傳統文化與滿滿的人情味，當現場所有觀眾朋友一起同聲合唱《大船佇這》，也讓晚會現場迎來一波高潮。

▲「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年 林右昌與大家相約4月城博見。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港獨有的船隻鳴笛聲中，與現場民眾一同歡迎2022年的到來。

當時間接近午夜，林右昌率領市府一級主管與多位議員登上舞台，在基隆港獨有的船隻鳴笛聲中，與現場民眾一同歡迎2022年的到來，同時欣賞由國際知名煙火設計大師─黃俊豪老師操刀設計的煙火秀，搭配交響樂版《大船佇這》，長達7分鐘的璀璨煙火秀，留下滿滿的感動。

觀行銷處長曾姿雯也特別感謝大家來到基隆跨年，選擇不一樣的跨年，有高質感的獨立樂團及音樂陪伴，在熱情迎新年的同時也不忘配合現場防疫，讓搖滾基隆大步走跨年晚會可以順利圓滿，為2021年畫下完美句點。

▲「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年 林右昌與大家相約4月城博見。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年 林右昌與大家相約4月城博見。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年 林右昌與大家相約4月城博見。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「搖滾基隆大步走」煙火秀迎新年 林右昌與大家相約4月城博見。（圖／記者郭世賢翻攝）

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