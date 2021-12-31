高三也能參選！南韓下修「競選年齡資格」至滿18歲　國會正式通過

▲南韓通過修法將國會議員、地方政府參選年齡從25歲下修至滿18歲。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓國會曾召開會議修改公職選舉法，將國會議員、地方政府首長最低參選年齡限制從25歲下修至滿18歲，今（31）日上午修改提案正式在國會全體會議（本會議）通過，最快將在明年3月的國會議員補選生效。

根據《韓聯社》，南韓國會政治改革特別委員會公職選舉法暨地方選舉區制改編審查小委員會、全體會議曾於28日表決相關法案，30日在法制司法委員會上通過，31則以贊成226票、反對12票、棄權10票（總共226票）的票數壓倒性通過修訂案。

明年（2022）3月9日將舉行第20屆總統大選、同時部分地區也將實施國會議員補選，最快此時能適用該修訂案。即使還在就讀高三，只要18歲生日在該選舉日之前（選舉日時已年滿18歲），便有資格參選國會議員、地方政府首長；不過總統候選人（被選舉人）還是須年滿40歲，和此次修訂法案無關。

報導分析，此次國會在修訂法案中調整最低參選年齡時之所以如此「速戰速決」，主要是因為朝野逐漸意識到年輕選票會對選情產生關鍵性影響，以及年輕族群開始關注政治。

另外，此次南韓國會全體會議也通過修法，在替換市區公車、接駁公車時擴大引進低底盤公車；以及通過體育產業振興法修正案，讓地方政府以25年為限向體育職業球團貸款一般財產；同時修正公演法，將音樂劇視為表演產業的一部份。

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