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日本首間「電競高中」即將開學　超高規格設備曝光

日本首間「電競高中」即將開學　超高規格設備曝光

▲日本第一間電競高中設備豪華，明年4月正式開學。（翻攝esports-hs.com，下同）

圖文／鏡週刊

電競產業持續發展，坐落於東京澀谷的日本第一間電競高中Esport High School （eスポーツ高等学院）將於明年4月開學，校內的超高規格設備也曝光。

該校由日本最大電信公司NTT及東京綠茵足球俱樂部旗下的電競戰隊共同合作設立，看好電競產業發展，NTT於去年設立子公司「NTTe-Sports 」，NTTe-Sports 發布新聞稿表示，日本電競市場逐年增長，愈來愈來多人把電競當作職業，成立電競高中就是要提供年輕人更專業的電競課程。

日本首間「電競高中」即將開學　超高規格設備曝光

電競產業相當廣泛，除了培育選手外，該校也將培養遊戲主播、VTuber、遊戲設計師等人才。遊戲訓練則以參加比賽為目的，遊戲類型以電競中特別流行的FPS （ 第一人稱射擊遊戲）、TPS（ 第三人稱射擊遊戲）、RTS（即時戰略遊戲）、MOBA（多人線上戰鬥競技場遊戲）為主。另外除了電競課程，該校也有高中基礎教育課程。

學校的裝潢、設備也相當先進，包含40台高規格遊戲電腦，搭載I7-11700處理器、RTX 3070顯示卡等；另外教室講台還有長7公尺的主視覺螢幕，外觀宛如一間高科技公司。


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