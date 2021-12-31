北韓也瘋船上性愛毒趴！30正妹慘遭富二代狠虐　做完拋水裡淪浮屍

▲北韓境內有許多天然美女，卻常淪為變態富二代的性玩物。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）經歷數十年來的配給制度，自從1990年代「苦難的行軍」全國經歷大饑荒後，制度幾乎宣告崩解，人民被迫走上市場，而在金正恩上台後實施改革開放，引進具資本主義概念的經濟制度，卻從中演變許多社會問題，靠管理外匯發財的富二代找多名正妹上船開性愛趴，將不聽話的女孩殺害，屍體拋入江中。

根據《每日北韓》（Daily NK）日文版報導，近來北韓的犯罪型態開始出現不同的改變，這些以富家子弟為首的殘忍獵奇殺人犯罪甚至也難以在一般資本主義國家中找到，平安北道鐵山郡一名外匯管理公司的負責人今年3月犯下離譜殺人案，從其犯案手法可以發現，他根本不怕東窗事發，因此震驚當地。

報導指出，該名罪嫌是大家口中的「富二代」、算的上是南韓人所稱的「金湯匙」（금수저），他的父母早年因從事貝類養殖業而獲取巨大財富，他更從父母接掌家中經濟大權，不過他其實有著意想不到的驚人性癖，需求量很大的他每晚都夜夜笙歌。

▲北韓富二代也喜歡在船上舉行「性愛趴」，圖為7層樓的漂浮飯店「海金剛飯店」。（圖／翻攝自維基百科）

他從全國各地搜刮貌美的年輕女子，讓正妹登上他的船參加「多人性愛毒品趴」，他一邊與正妹吸毒，過程中與正妹吞雲吐霧、翻雲覆雨；然而總是有大膽的豪放正妹不太聽話，這令該名富二代非常苦惱，豈料他最後竟將不聽話的正妹殘忍殺害，再將屍體拋下船，30多具的屍體沿著河川流向下游，最後這些屍體陸續被發現，整起案情才東窗事發。

報導分析，這恐怕與金正恩的統治政策有關。北韓早年從金日成時代實施「配給制」，人民能夠公平分配住宅、食糧、物資，民眾感到富足自然不會有什麼犯罪率，使北韓成為治安最好的國家之一。

▲▼北韓女性士兵在軍營內超過7成有遭性侵的經驗。（示意圖／達志影像／美聯社）

豈料，金正日上台後北韓面臨大饑荒、國家宣布走上「苦難的行軍」，使民眾開始走上市場，這使他以公開處刑等手段大開殺戒，試圖以嚴刑峻法對人民實施恐怖統治；而金正恩掌權後雖然開放部分經濟政策，不過受到全球新冠疫情、颱風梅雨洪災，以及因核武受國際實施經濟制裁的影響，導致民生經濟凋敝的北韓開始出現更多種型態的犯罪。

另外，先前一名有入伍經驗的脫北女性透露，其實比起南韓，性犯罪在北韓軍營內更是屢見不鮮！至少有7成女兵曾遭性侵害，一名負責接線任務的女兵從17歲入伍後屢遭2名長官性暴力，沒想到因此身心煎熬的她進入軍營醫院接受治療時，又慘被軍醫性侵，使她清醒後崩潰結束自己性命。

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