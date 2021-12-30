日本時隔2個半月「日增破500例」！首相急籲：跨年也要防疫

▲日本首相岸田文雄緊急錄製影片，呼籲民眾在跨年期間應該注意防疫。（圖／YT／首相官邸）

記者王佩翊／編譯

日本疫情曾一度歷經「離奇驟降」，然而受到新變異株Omicron入侵影響，近期卻再度回溫，29日更是一口氣新增了502例，範圍橫跨30個都道府縣以及境外移入，而這也是繼10月16日以來，首度超過500例。首相岸田文雄有感疫情升溫，連日在社交軟體Instagram、YouTube與推特上錄製影片呼籲民眾，跨年期間也應該注意防疫。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》報導，日本29日全國新增502例確診，其中在機場驗出的境外移入病例共計103例，也是有史以來最多的一次。東京則是新增76例，相較前一週高出36人。然而接下來將迎來跨年，是尾牙與新年會的旺季，也是聚會的高峰期，疫情恐怕不降反升。

首相岸田文雄29日、30日連續2天在社群網站Instagram、Youtube與推特上發布影片宣導防疫。他在影片中表示，「各位在年底與元旦期間應該會安排尾牙、新年會、回家探親以及旅行等活動，跟朋友與家人共同度過歡樂的時光。不過希望大家可以多注意洗手、戴口罩，同時避免密閉、密集以及密切接觸的場合，並徹底遵守防疫規定。」

他也提到，「如果出現類似感冒的症狀或是有不舒服的情況，請務必減少外出，同時到醫院接受治療與檢查。由於新變異株Omicron仍在蔓延，因此請慎重考慮是否要返鄉或旅遊。而參加新年會與尾牙的民眾也務必在對話時佩戴口罩，同時避免大聲且長時間的交談。」

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