高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法　被選舉人下修至滿18歲

▲南韓國會擬修法，下修國會議員、地方政府首長等「被選舉人」參選限制年齡從25歲下修至滿18歲。圖為2020年4月15日的總選（選國會議員）。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國會今（28）下午召開會議、修改公職選舉法，將參選國會議員與地方政府首長的最低年齡限制從25歲下修至18歲，若30日通過國會本會議，明年1月將會在國務會議展開議決，最快明年3月9日國會議員補選（同時也是總統大選）時，就能適用該法。

根據《韓聯社》，南韓國會政治改革特別委員會公職選舉法暨地方選舉區制改編審查小委員會於28日召開會議，宣布表決修訂公職選舉法修正案，並於該日下午5時30分在全體會議上進行表決，預計相關修正案最快將於年3月9日適用，只要年滿18歲以上，就算是高3學生也能競選國會議員、地方政府首長。

隸屬於國民力量的在野黨幹事曹海珍（조해진）在與《韓聯社》通話時證實，「從明年3月9日國會議員補選時起，只要年滿18歲以上，就有資格競選國會議員等。」

報導指出，若想要獲得競選總統的資格，其「被選舉人」的年齡還是得須滿40歲以上，與此次修訂法案無關。該法案將於被公佈的同時馬上實施，若預計最快30日通過本會議，則明年1月中旬將由國務會議表決。