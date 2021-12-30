外籍研究生全台最多　台科大成立在台國際校友會

▲台科大成立在台國際校友會，上百名外籍畢業校友參加。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣科技大學擁有全台最多的外籍研究生，目前有近千名修讀正式學位的外籍生，隨著這些畢業的外籍生留在台灣人數增加，為了讓留在台灣的畢業校友將台灣當作第二個家，特別成立「台科大在台國際校友會」，共有上百名外籍畢業校友參加，分享彼此在台灣的生活與工作經驗。

台科大國際長葉穎蓉分析，台科大目前有近千名修讀正式學位的外籍生，也是全台擁有最多外籍生的大學，這些外籍生人數最多的國家來自於印尼，超過半數、有500多人，其次是越南、衣索比亞，還有來自泰國、東歐、中南美洲等27個國家，修讀最多領域是工程相關，商管和電資領域也越來越熱門。

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▼台科大成立在台國際校友會，留台工作的外籍校友夫妻攜帶女兒一同參加。（圖／台科大提供）

葉穎蓉指出，台科大外籍生在這三年留在台灣的人數有顯著成長，此次成立在台國際校友會共有上百名外籍生參加，最多的來自於印尼，其次是越南，大多是工程、管理領域，像是營建系、化工系、工管系、MBA等系所。這些畢業校友分別任職在台灣各大學與企業，像是大型的科技公司、營建公司或顧問管理公司。

▼台科大成立在台國際校友會，印尼學生會進行舞蹈表演。（圖／台科大提供）

擔任首屆國際校友會會長的武德勝（Duc-Thang Vo）來自於越南，畢業於台科大化工所，目前為台科大工程學院專案助理教授，武德勝表示，之前留在台灣的外籍生比較少，但近年來越來越多外籍生來台工作，而且不只在電子、機械等科技領域，也有不少企管所的學生留台，現在甚至連大學部畢業生選擇在台灣工作的情況也增加不少，所以才成立國際校友會，讓大家分享彼此在台的工作經驗和生活。

▲台科大成立在台國際校友會，武德勝(左一)擔任首屆會長，圖中為台科大校長顏家鈺。（圖／台科大提供）

武德勝認為，校友會除了讓大家分享在台灣的工作經驗，也希望鼓勵在台外籍校友多練習中文，目前已在台灣工作的外籍校友都認為，雖然職場環境可以使用英文，但會更多中文能更融入台灣的職場環境，也能更融入了解台灣的社會與文化。

已經在台超過十年的武德勝說，從來沒想過自己會在台灣待這麼長的時間，甚至是留下來工作，是台科大改變他的想法，讓他覺得在台灣是有發展的，他在這邊的生活也非常快樂，已把台灣當第二個家。

台科大校長顏家鈺表示，台科大在國際化的起步比較早，這些年來外籍畢業校友越來越多願意留在台灣，許多畢業的外籍生，在台科大受到專業知識和技能訓練後，不僅在台灣學界找到教職，也非常受到大公司歡迎，台灣企業對於外籍生越來越能接受，也增加外籍生留台意願，在台灣人才短缺的時候，台科大的國際化和國際人才，為台灣補上了人才缺口。