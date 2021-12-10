台灣人有愛！各大學伸出援手　助尼加拉瓜學生續在台求學

▲包括台師大在內的各大學，都紛紛表示願意協助在台灣的尼加拉瓜學生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

尼加拉瓜今（10日）宣布與台灣斷交，只承認中華人民共和國，根據教育部統計，目前仍有143名尼國學生在台求學，但台灣沒有赴尼加拉瓜留學的學生，而各大學得知消息後，展現良善的一面，都紛紛表示願意伸出援手，盡力協助完成學業。

根據教育部統計處資料，109學年度，尼加拉瓜在台就讀大專校院學生人數共143名，其中修讀正式學位共84名、僑生5名、華語生54名，而由外交部提供的台灣獎學金生為53名；另目前台灣沒有赴尼加拉瓜留學的學生。

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▼根據教育部統計，目前共143名尼加拉瓜的學生。（圖／記者許敏溶攝）

面對尼加拉瓜在今天突然宣布與台灣斷交，各大學也紛紛回應，政大表示，目前有6名尼國外籍生，校方將先行了解學生狀況，部分領有政府獎助學金學生，校方會盡量協助學生，以完成學業。

台師大指出，華語教學中心目前有8名尼加拉瓜籍華語生，都是領取由外交部提供的「台灣獎學金」，受獎生後續情形，將依照外交部決議及來函辦理；另有一名尼加拉瓜籍學位生，領取台師大提供外國學生獎學金，若尼加拉瓜籍華語生及學位生向台師大提出特殊需求，校方會盡量予以照顧。

台科大目前也有9名尼加拉瓜學生，台科大表示有，5名學生領有台灣獎學金，台科大會先聯繫學生了解狀況再給予協助。

銘傳大學目前仍在清查學生人數，但銘傳強調，會協助了解學生續讀意願，提供學費上幫助，以及協助申請簽證及確認是否有校內打工之機會等，若學生選擇離校或離台，也會提供各項事務處理的相關諮詢，必要時，會聯繫導師偕同輔導，盡可能幫助學生在各方面的需求。