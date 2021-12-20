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拿學生期末報告投稿參賽　台科大專利所副教授被起訴

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

台科大爆學術抄襲，專利所副教授涉拿學生報告投稿參賽法官。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台灣科技大學專利研究所副教授蔡鴻文，去年向教育部投稿參賽的1篇論文，被鄭姓學生發現，是抄自他的期末報告，憤而提出檢舉，蔡鴻文雖趕緊撤回投稿，並稱自己其實有在內容上進行修改，但台北地檢署仍認為，蔡的投稿論文和鄭姓學生的報告內容幾乎一樣，涉嫌違反《著作權法》重製語文著作罪，20日依法起訴。

蔡鴻文是台大化工博士、政大法律科際整合碩士，研究領域包括專利系統工程、專利分析與評價、智財權保護與管理策略、專利侵害與技術鑑定，還曾在2020年獲邀到智慧財產法院，專題演講「美國專利連結的規範和爭議與對我國的建議」。

鄭姓學生提告指控，他在2020年間選修了蔡鴻文在專利所開的課程，並和其他同學共同製作期末報告，「基於自然語言處理模型的法律寫作助理及探討其對於法律界生產力的正面影響」，獲得蔡鴻文賞識，蔡提議將這份報告拿去報名科技部舉辦的MOST學術補助，但因雙方針對該由蔡或學生掛名沒有共識，最後不了了之。

沒想到隔沒多久，鄭姓學生在教育部所舉辦的「大專院校創業實戰平台」競賽中，看到自己的期末報告也參賽了，但是由蔡鴻文率領其他3名沒有參與報告的學生報名，鄭無法忍受自己的學習心血被抄襲而提告，蔡鴻文趕緊撤回參賽報名。

蔡鴻文否認抄襲，表示當初自己在報名時弄錯了，且他也有在鄭生的報告做了修改，但檢察官看了2分學術文章，認為內容幾乎如出一轍，明顯有抄襲嫌疑，因此以擅自重製他人語文著作等罪，依法將蔡鴻文提起公訴。

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