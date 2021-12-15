打破疫情隔閡　台科大共畫創作拉近人與人之間距離

▲台科大外籍生與老奶奶共畫，拉近彼此的距離。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情讓人際交流減少，台灣科技大學人文藝術中心籌辦帶領五百位以上的參與者，從小學生、大學生、社會人士等不同的領域階層，還涵蓋不同國籍的學生和長者，以共同繪畫方式，透過集體性的社會參與和藝術創作，拉近彼此的距離，並舉辦愛之語互動藝術創作展，展示上百幅共畫作品，讓各界看到共畫努力成果。

▼台科大舉辦愛之語互動藝術創作展，展示上百幅共畫作品。（圖／台科大提供）

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台科大人文藝術中心主任翁楊絲茜表示，在疫情之下，人際溝通需要更多的心靈交流，藝術中心透過具辦共同繪畫活動，建立不同年齡層與不同族群彼此間的關懷與信任，藉由參與式藝術創作，將原本陌生的人際團體，以藝術為媒介，從共同的創作中，增加彼此的瞭解，找出彼此心理需要，期待能帶給這個社會更多的溫暖、愛以及陪伴。

台科大表示，愛之語活動共有來自不同年齡層的參與者，從小學生到大學生及社會人士等不同的領域階層，不只有同學們、同事們的共畫，還涵蓋不同國籍的學生和長者的共畫，超過500人參與，完成逾100幅作品。

▼台科大共畫活動，超過500人參與，完成逾100幅作品。（圖／台科大提供）

台科大數位所多位外籍生，就與台灣的老奶奶一起完成共畫作品，來自越來的LUCY表示，和台灣的老奶奶一起畫畫是很特別經驗，對於國際生來說，也是一個很獨特活動，過程中與在地人互動與交流，也認識一起參與活動其他國家朋友，是一個非常放鬆且開心的活動。

另一個參與本活動的台科大企管系學生葉懿漩則說，從沒有想過會和不認識的人一起畫畫，而一開始和不認識的人一起作畫有一點尷尬，一開始是各畫各的，之後互相溝通到團隊合作，一起慢慢完成一副很酷的作品，而且透過活動認識不同的人，是蠻有趣的經驗。

▼台科大共畫活動，超過500人參與，完成逾100幅作品。（圖／台科大提供）

台科大指出，展覽從即日起至12月22日止在台科藝廊展，參觀者可透過手機掃描共畫，有共畫擴增實境內容，可聆聽參與者口述分享，增加科技觀展的體驗，也可以參與共畫工作坊，實際體驗共畫的趣味。