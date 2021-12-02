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台科大與三總研發仿生腦癌模擬器　醫師開刀訓練超真實

▲▼台科大與三總研發仿生腦癌模擬器，醫師開刀訓練超真實。（圖／台科大提供）

▲台科大與三總研發出仿生腦癌模擬器，圖為三總腦神經外科醫師劉偉修示範利用專業醫療模擬器。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

惡性腦瘤是神經外科治療上最困難的疾病之一，台灣科技大學與三軍總醫院合作，利用3D列印、模具設計、澆注技術，開發專業醫療模擬器，除了做為訓練腦神經外科醫師教具，也可依據病人診斷客製化腫瘤模型，讓醫師在術前實際演練，在提升醫師手術技術與自信心時，也能造福病人，獲頒未來科技獎，以及國家新創獎臨床新創獎的肯定。

三軍總醫院腦神經外科的劉偉修醫師指出，惡性腦瘤是神經外科治療上最困難疾病之一，過去都以大體老師來做手術的訓練模板，受到新冠肺炎疫情影響，從國外進大體老師到國內訓練機會越來越低，價格又比之前高昂，透過台科大研發的仿生腦癌模擬器，解決上述問題。

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▼台科大與三總研發仿生腦癌模擬器，醫師開刀訓練超真實。（圖／台科大提供）

▲▼台科大與三總研發仿生腦癌模擬器，醫師開刀訓練超真實。（圖／台科大提供）

劉偉修分析說，透過3D模擬手術平台，可以提供新進腦神經外科專科住院醫師、不分科住院醫師、實習醫師增加手術訓練的機會，甚至可以做到客製化訓練模組，往後可針對不同位置的腫瘤，在手術前製造類似的腫瘤模型，做為術前訓練，對神經外科醫師和病患都是福音。

台科大研發的仿生腦癌模擬器，由台科大機械系教授陳品銓團隊帶領研發，模型包括基本腦部組織，並利用模組化概念將好發率較高的腦血管瘤或惡性腦瘤製造而成，神經外科訓練醫師可以在人工血液流動的過程中，根據不同位置的腦血管瘤或惡性腦癌，翻轉頭顱的角度、開顱，利用鉗子翻開大腦軟組織、定位腦血管瘤或惡性腦癌、利用醫療器具夾閉腦血管瘤或移除惡性腦癌，完成整個模擬手術訓練。

▲▼台科大與三總研發仿生腦癌模擬器，醫師開刀訓練超真實。（圖／台科大提供）

▲台科大機械系教授陳品銓(中)與劉偉修醫師(右)合作，開發專業醫療模擬器，做為訓練腦神經外科醫師的教具。（圖／台科大提供）

陳品銓分析說，從資深腦神經外科醫師的回饋中，市面上沒有「實體」、「具回饋觸感」、且「仿生」的專業醫療模擬器，尤其大腦結構較其它器官更為複雜，材料更為多元，仿生模擬器的難度更高，而臺科大所研發的腦血管瘤模擬器及腦癌模擬器，具有良好的材料特性、高度仿真性，且成本低，相較於大體老師或是虛擬實境的建置費，更具有競爭力，且利用模組化設計，可讓醫師針對不同情境下的不同患部，增加練習的次數，提升醫師執行手術時的自信心及成功率，也比現有的訓練方式更為經濟、更安全。

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