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台科大智慧系統好聰明　可揪出交通違規及車流狀況

▲▼台科大智慧系統可揪出交通違規及車流狀況。（圖／台科大提供）

▲台科大團隊研發智慧系統，可揪出交通違規及車流狀況。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣的交通事故大多發生在十字路口，為降低事故發生，台灣科技大學團隊，透過人工智慧深度學習方法，利用現有道路監控畫面進行辨識，並針對車輛辨識結果進行分析，可有效偵測路口上的交通違規與車流狀況，研究成果獲得2021年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽數位永續科技組第一名。

這套智慧十字路口系統，由台科大資工系教授戴文凱指導，並與劉維軒、林鼎傑、黃維坪等三位學生組成，將各路口所蒐集交通資訊進行統整，透過統計介面，可呈現每天各路口在各時段的交通違規與車流狀況，進一步繪製統計圖表，並對不同路口進行排名統計，幫助相關人員能夠快速評估重點路口，擬定合適改善措施，降低交通事故發生。

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▼台科大研發智慧十字路口系統，可揪出交通違規及車流狀況。（圖／台科大提供）

▲▼台科大智慧系統可揪出交通違規及車流狀況。（圖／台科大提供）

特別的是，這套系統可直接利用路口監視影像，進行全時間、全天候、全場景分析，同時進行多物件追蹤，可精細分類到小客車、巴士、摩托車、小卡車、大卡車、半聯結車與全聯結車等七車種，透過特製活用繪製遮罩方式，將物件辨識與多物件追蹤結果整合，將禁行車種、逆向行駛、違規跨線與違規左右轉判斷，辨識準確率高達95% 以上，而且系統介面非常方便操作者使用。

團隊成員、林鼎傑指出，台灣多數交通事故地點皆發生在十字路口，肇事原因多為違規跨線、違規左右轉與逆向行駛等交通違規導致，研究團隊希望在不用額外架設監控設備狀況下，透過現有監控畫面進行深度學習分析，團隊這次分析的是交通部所提供的淡海新市鎮試驗場域CCTV影像資料，希望在智慧交通上能實際解決問題和提供協助。

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