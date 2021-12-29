「顏寬恒家族錢權交易」　林佳龍：用公權力做的壞事他都做了

記者陶本和／台北報導

明年（2022）1月9日，將同時舉行無黨籍立委林昶佐罷免案，以及台中二選區立委補選。對此，民進黨29日下午中常會後，黨主席蔡英文親自召開「靜昶守護，終結惡鬥」記者會。前台中市長、林靜儀競選總部主委林佳龍致詞時表示，對手家族（國民黨候選人顏寬恒）被檢驗後才知，原來台灣民主化後，還有這樣錢權交易，用公權力做的壞事他都做了。

▲前台中市長林佳龍。（圖／民進黨直播）



林佳龍說，作為林靜儀競選總部的主委他很光榮，有這麼優秀的人才願意出來，這次投票不僅要選賢與能，這次涉及到這次投票的意義，就是「反惡罷」，也把台灣民主轉型的很多問題都呈現出來，這是大掃除的機會。

林佳龍指出，這次中二選區補選，對手家族（國民黨候選人顏寬恒），從他們操作惡罷後，卻又自己跑出來補選，如今才有機會被檢驗，然後才知道，原來台灣民主化之後，還有這樣錢權交易，可以用公權力做的壞事他都做了，佔有國有土地，蓋違建的豪宅，還涉及到兒童遊樂園的用地，炒作清泉岡機場，飛機起落的地方搞產業園區。

林佳龍表示，拜託所有支持者，進場守護把對手的問題告訴更多人，年輕人打電話回家，大家可以返鄉投票，沒有人是局外人，為台灣民主深化品質而戰。

林佳龍也呼籲全民要做正義化身，作為林靜儀的分身跟林昶佐的分身，幫忙「反賄選」，尤其中二區都知道，過去曾用車子載，並在車上進行交易，而中選會現在建議警政單位加派警察，檢調各方面都可以真正的維護選風乾淨。他希望，每一個人都當抓鬼大隊，用手機進行舉報。