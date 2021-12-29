蔡英文突換大頭貼！　「1個月換2次」網氣炸：酒駕都不管

▲總統蔡英文臉書大頭貼。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台中第二選區立委補選、林昶佐罷免案將在1月9日投票，總統蔡英文今（29日）下午親自召開「靜昶守護，終結惡鬥」記者會，為林靜儀與林昶佐加油，同時也換上全新臉書大頭貼，號召網友進場守護。不過卻有許多民眾不領情，紛紛灌爆臉書痛批「酒駕不去關心只去在意選舉」、「1個月內換2次大頭貼，全為了選舉」。

民進黨今日下午召開「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，總統兼民進黨主席蔡英文、林靜儀後援會總會長蔡其昌、林靜儀競選總部主委林佳龍、台北市黨部主委吳怡農等人，出席力挺林昶佐與林靜儀。

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民進黨除了訴求終結2020年以來、國民黨一路惡意罷免，造成對立的惡鬥；更表達堅定守護林昶佐，以及力挺林靜儀的態度。對此，總統蔡英文稍早前也在臉書換上「靜昶守護」大頭貼，同時呼籲民眾「一起換上臉書特效框，讓更多人進場守護。」

▲蔡英文現身相挺林靜儀與林昶佐。（圖／民進黨直播）

然而，針對蔡英文1個月內換2次大頭貼（8日為公投更換）全為了宣傳選舉，引起許多民眾不領情灌爆臉書，「看來任何事情都沒有比選舉重要」、「成天只會選舉？要不要為酒駕換大頭貼」、「選舉優先於人民安全？」、「整天不關心人民只關心選票」、「花人民的錢帶風向，真是專業」、「整天就知搞選舉搞對立搞側翼網軍，社會居住正義在哪，社會安全又在哪，多傾聽人民怒吼的聲音」。

眼見近期酒駕害命憾事不斷，卻不見總統發文，許多民眾更是留言痛批，「總統成天關心選舉跟政權，酒駕呢？」、「守護靜昶就好，酒駕受害者跟家屬就不用了？」、「酒駕撞死人，就沒看妳發一篇文」、「選舉比酒駕重要，可悲」、「酒駕不去關心只去在意選舉，到底什麼時候要修法酒駕重刑」、「只在乎自己人被罷免？酒駕呢？」、「換臉法通過的這麼快，死一堆人的酒駕啥時修？」

▼網友灌爆蔡英文臉書。（圖／翻攝蔡英文臉書）