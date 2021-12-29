快訊／蔡英文下令：靜昶守護終結惡鬥　「地方派系動員要劃下句點」

記者呂晏慈／台北報導

台中市第2選區立委補選和無黨籍立委林昶佐罷免投票進入倒數階段，民進黨今（29日）舉行「靜昶守護終結惡鬥」記者會，身兼黨主席的總統蔡英文表示，「因為台灣要繼續穩健向前，我深切地期盼，惡意操作的罷免以及地方派系過度政治動員，都應該要劃下句點」，呼籲支持者「進場（靜昶）」守護家鄉，當政治惡鬥的終結者，讓政府可以專注國政，讓社會可以有個平靜的好年。

▲總統蔡英文。（圖／翻攝自民進黨YouTube直播）

蔡英文表示，這次公投結果顯示國人對經濟穩定、社會安定的共同期待，我們都希望台灣可以維持競爭力，大步的走向國際社會，也希望台灣的民主體制可以穩健、理性，「因為台灣要繼續穩健向前，我深切地期盼，惡意操作的罷免以及地方派系過度政治動員，都應該要劃下句點」。

蔡英文直言，相信民進黨在台中市第二選區提出的人選是「最優質的人選」，也就是溫柔堅定的林靜儀醫師，她是最優質、專業的立法委員，最能為台中海線鄉親爭取公平正義；此外，民進黨對於台北市第五選區的罷免案態度堅定，「就是我們不同意」，要用不同意票讓台灣隊最有拼勁的林昶佐委員可以繼續留在立法院。

蔡英文說，此時此刻，台灣經濟正在大步向前，國際疫情卻又相當嚴峻，台灣在經濟和防疫要做最大的努力，來克服這些挑戰，不應該被惡質的政治操作來干擾，呼籲支持者1月9日贏回中二選區、守住中正萬華，這就是終結惡鬥最直接、有效的方法，而最關鍵的主角就是兩選區的選民朋友們，拜託所有鄉親用行動「進場（靜昶）」守護家鄉，當政治惡鬥的終結者。

蔡英文談及，很多民進黨公職都全力幫忙輔選、掃街、站路口，選情很激烈，這幾天要強烈催票。她並下令，所有黨公職這幾天有空就要到兩選區幫忙、盡力的去跑，也拜託打電話向親戚朋友催票，「最後的結果可能是差距很近，我們一定要拼盡全力，贏得這一次的選戰」，終結惡鬥，讓政府可以專注國政，讓社會可以有個平靜的好年。

