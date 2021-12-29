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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公然抹黑BNT疫苗　國民黨公布「林靜儀大崩壞」影片

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，國民黨今（29日）公布「林靜儀大崩壞」影片，內容為林靜儀在擔任立委時的種種爭議，呼籲林靜儀好好面對民眾的檢驗。

國民黨今召開「白袍形象淪包裝？林靜儀人設大崩壞」記者會，文傳會副主委鄭照新、黃子哲、林家興等出席。鄭照新表示，台灣5月份本土疫情大爆發，蔡政府採購疫苗不利，卻又阻擋民間團體籌措疫苗，林靜儀是當時最惡劣的幫凶，公然抹黑BNT疫苗是中國代工丶沒有藥證，卻被疫情中心打臉。大家說「醫者仁心」，林靜儀展現的卻是「醫者黑心」，能期待她為中二選區的選民說話嗎？

針對當年一例一休爆發爭議時，林家興表示，林靜儀擔任民進黨不分區立委，許多勞團上街抗議，但民進黨執意推動，有報導指稱，主導整個修法的關鍵就是身為衛環委員會召委的林靜儀。

林家興質疑，林靜儀以民進黨不分區立委光環進入立法院、領高薪之後，卻修法壓迫她以前的醫護同仁夥伴，讓過去的同事們繼續在醫院不眠不休地工作，做血汗勞工。

林家興出示當時醫勞盟的臉書文「醫勞盟沒變，是林靜儀醫師和民進黨變了」。他表示，林靜儀當上立委後沒有為醫護人員發聲，反而成為勞權的劊子手，面對打進林靜儀辦公室的抗議電話沒有人接，林靜儀竟然回「助理去大便」。

林家興批評，林靜儀自己曾擔任醫生，卻在有了「權力」的魔戒之後，不再傾聽醫護的聲音、不接受外界的批評，難道這就是溫柔的堅定？堅定的背叛醫護同仁嗎？請林靜儀不要再拿醫師專業來包裝、招搖撞騙了。

「堅定的不開會，溫柔的領通告費」，黃子哲以此形容林靜儀競選口號的實況，他表示，林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)委員時，出席率極低，幾乎不開會，請假去上節目，罪證確鑿。

他列舉，這屆VICP委員，任期是從民國109年1月1日到110年12月31日。根據VICP會議紀錄顯示，109年林靜儀七場出席兩場，出席率28%、110年9場出席一場，出席率11%。24名VICP委員中，林靜儀出席最低。

黃子哲進一步指出，林靜儀面對質疑，竟然用「硬凹、說謊、不道歉」三種態度來回應，這代表其政治人格完全破產，她有什麼能力可以選中二選區立委？如果擔任林靜儀擔任VICP委員時是「請假大王」，合理推論，未來如果她到立法院會繼續請假上節目。

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