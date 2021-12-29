「顏寬恒很多難以想像的違法亂紀」　林靜儀：要為台灣把惡瘤割斷

記者陶本和／台北報導

明年（2022）1月9日，將同時舉行無黨籍立委林昶佐罷免案，以及台中二選區立委補選。對此，民進黨29日下午中常會後，黨主席蔡英文親自召開「靜昶守護，終結惡鬥」記者會。民進黨中二選區立委候選人林靜儀致詞時表示，透過這次選舉檢視，她的對手（國民黨候選人顏寬恒），用政治家族勢力，剝奪國家跟地方資源，很多難以想像的惡形惡狀、違法亂紀，這次補選呼籲大家，為了未來跟台灣民主把舊的惡瘤割斷。

▲民進黨中二選區立委候選人林靜儀。（圖／民進黨直播）

林靜儀表示，這段時間她掃街、辦客廳會，深深感到這次選舉，是多少民眾對於改變有非常深刻的期待，為何這麼努力？因為我們知道，這次選舉檢視著對手，發現他們用政治、家族勢力，有種種非常不合理、剝奪國家資源，剝奪地方資源的行徑。

林靜儀說，很常有大哥、大姐握手時候，發現是粗糙的雙手，那是一輩子都很艱辛地養家活口的平凡人，他們看到她時會落淚，有位大哥就看著她，眼淚就掉下來，一位知道平常不會這樣的大哥，讓她非常捨不得，地方有多少長輩、平凡民眾，長期忍受地方家族政治的不公平跟欺壓。

林靜儀表示，這陣子全台灣終於有機會檢視對手家族，有多少難以想像不可思議的惡形惡狀、違法亂紀，很多這樣事情地方民眾略有耳聞，只是過去這些選舉，民眾的聲音因為大選關係，媒體較少關注這特殊區域，這些民眾心中很難過，根本沒有機會被傾聽，好不容易2020有改變機會，這就像一個地方生病很久了，找到治療方法，但不到兩年造成地方生病的原因又把可能治好的機會給拿掉。

林靜儀強調，民眾很疲勞，上一次罷免時鋪天蓋地的宣傳謠言跟謊話，又加上前陣子公投，她真的發現1月9日補選，大家已是身心俱疲。但是她相信，最後一週要撐下去，要呼籲台中二選區朋友，知道家鄉需要改變，因為這裡的政治，已生病到很嚴重的程度。

「我跟對手可以很明顯區別出，誰是站在國家跟人民立場，不為一己之私。」林靜儀表示，今天香港很多朋友也遭到不幸逮補，試問1月9日補選結果，如果是她的對手當選，中正萬華如果是林昶佐離開，那會是誰站在這個價值上。

因此，林靜儀呼籲大家，回來投票為家鄉改變而投，為了未來跟台灣民主把舊的惡瘤割斷，為長期在這裡沒有辦法離開掙脫、苦於地方家族勢力壓迫，對於政治不抱希望的長輩們，一起回來投下這一票。