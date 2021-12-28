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綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在「璞玉計畫」400公頃開發案

民進黨籍前新竹縣長林光華日前在竹縣府一場論壇上，表態支持現任縣長楊文科，甚至直言若竹竹合併，「楊文科已經連任了！」（翻攝竹縣府教育處臉書）

▲民進黨籍前新竹縣長林光華日前在竹縣府一場論壇上，表態支持現任縣長楊文科，甚至直言若竹竹合併，「楊文科已經連任了！」

圖文／鏡週刊

原被綠營視為最有希望出征竹竹併的新竹市長林智堅，昨（27日）突然宣布棄選大新竹市長。本刊調查，除了修法進程受阻、黨內派系雜音，新竹土地開發利益錯綜的角力也是潛在原因；新竹在地人士直指，反對竹竹併的前新竹縣長林光華、范振宗，二人都與超過400公頃的竹縣「璞玉計畫」有緊密關係。

本刊調查，林智堅任內宣布市地重劃及區段徵收採公辦，不但有在地議員質疑自辦市地重劃停擺七年，更意外踩了土地開發勢力的地雷，被視為擋人財路，不少土開商近年轉往相對友善的竹縣發展，連綠營竹縣大老都倒戈，綠營內部評估，一旦成功升格，新竹縣長楊文科將會是綠營最大的假想敵。

本刊調查，林智堅惹毛新竹土開派的濫觴，是2015年2月3日的一項裁示。當時他當選市長不到三個月，便在市務會議裁示：「基於市地重劃涉及公共利益及社會公平正義，本府將主導公辦市地重劃及區段徵收，避免公共利益淪為私人壟斷，開發如有盈餘，將回歸全市共享，投入地方建設，帶動新竹市繁榮與發展。」

▼頭前溪是大新竹境內最重要河川，左右二岸分別是竹市、竹縣。

頭前溪是大新竹境內最重要河川，左右二岸分別是竹市、竹縣。（翻攝文化部官網）

「在地方從事土開的人，擔心、也不樂見林智堅成為大新竹市長！」一名新竹地方人士透露，竹市關埔一期自辦重劃會的公共品質很差，審查不嚴謹，沒汙水下水道、交通問題未規劃，該興建的學校也沒有，這幾年都在收拾善後，林智堅上任後，要求關埔二期開發一定要建置下水道並增加公園綠地開闢面積，讓地方土開派勢力大有微詞。

民進黨新竹市黨部主委陳建名坦言，林智堅要求市地重劃須公辦，已啟動的案子也嚴審把關、避免重蹈關埔開發案的回頭路，讓許多開發公司苦不堪言，紛紛轉向傳統勢力尋求協助集結反彈，甚至在地方群組瘋傳要林「趕快離開新竹」，當升格議題拋出後，這些人更用「因人設事」或「林智堅不會贏，楊文科一定當選」放話阻撓。

此外，綠營也有在地宗親勢力倒戈。對於大新竹升格案，林光華先是10月在台灣客社座談會直言，「合併後當選的絕對不會是林智堅」；本月12日，竹縣府舉辦「竹縣跨『市』代論壇」，除楊文科、前新竹市長林政則、聯電榮譽副董事長宣明智等人與會，更赫見林光華及被民進黨新潮流系除名的大老洪奇昌現身。林光華當天更表態他支持楊文科，還說《財劃法》修法比大新竹合併更重要，如果現在新竹縣市馬上合併，「楊文科已經連任了！」

事實上，2018年縣長選舉，林光華就曾公開表態拒挺民進黨提名的鄭朝方，楊文科當選後林更出任縣政顧問，原因與他在縣長任內提出「璞玉計畫」（台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫）不無關係；2019年8月28日，林出席新竹縣縣政顧問頒聘儀式時便曾受訪透露，楊文科當年曾承諾他會推動璞玉計畫，且楊當選以後確實兌現承諾，這是他支持楊的原因之一。

▼民進黨團為推動大新竹合併，24日原本將《地制法》修正草案逕付二讀，引來國民黨高舉「英人設市」標語，並衝上主席台，爆發推擠衝突。

民進黨團為推動大新竹合併，24日原本將《地制法》修正草案逕付二讀，引來國民黨高舉「英人設市」標語，並衝上主席台，爆發推擠衝突。（中央社）

然而，前身璞玉計畫的台知園區計畫多年來一直在當地有極大爭議。去年8月28日，台知園區一案在內政部都市計畫委員會再度闖關，楊文科、林光華都到場力挺，但綠營包括立委洪申翰、前環保署長詹順貴，當時曾與時代力量立委邱顯智、璞玉自救會及環團，以「反對台知計畫、守護璞玉良田」開記者會反對浮濫開發、呼籲退回該計畫；前北農總經理吳音寧也曾與環團赴當地抗議並點名楊文科，直批是「二林中科園區」翻版。

至於前新竹市長、黨外「施家班」領袖施性忠，25日也表態反對竹竹併，並揚言要聯手綠營背景的前新竹縣長范振宗參選，裂解綠營選票，而范振宗過去也曾任邱鏡淳縣長任內的台知園區總召集人。


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