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民進黨2022六都搶攻北北桃　3顆活棋人選曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

2022年縣市長選戰各黨皆已開始布局，雖然新竹市長林智堅宣布不參選2022合併升格後的大新竹市長，但對民進黨而言，林智堅與基隆市長林右昌、衛福部長陳時中反而成為選戰中的3顆活棋，目前新北市長口袋人選直指陳時中，如何搶攻北北桃，將是接下來的關鍵。

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅不參選2022合併升格後的大新竹市長。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨全代會11月14日通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，直轄市長候選人將由黨主席依徵召辦法提名徵召，也就是說，2022年縣市長選戰，六都市長皆由黨主席蔡英文依照徵召辦法提名，而執政任期屆滿的有基隆市、新竹市、屏東縣，則會依規定辦理初選。

不過，原本被認為最有可能奪下2022合併升格後的大新竹市長人選林智堅，卻突然在昨日（27日）宣布不參選，掀起政壇議論。縱觀六都選情，對民進黨來說，除了毫無懸念的南台灣，台南市黃偉哲、高雄市陳其邁有望爭取連任之外，台北市、新北市、桃園市、台中市該派出誰才是最佳人選，各界都等著看。

根據《中國時報》報導，林智堅宣布不參選後，與基隆市長林右昌、衛福部長陳時中成為選戰中的3顆活棋，目前民進黨台北市長人選以前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍呼聲最高，新北市長口袋人選直指陳時中，桃園市長一度傳出屬意林右昌或林智堅，台中市長則有立法院副院長蔡其昌、立委何欣純，該如何布局，民進黨將在徵詢過個人意願以及進行民調後再做決定。

▼陳時中被認為是角逐新北市長的最佳人選。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院社福衛環委員會 吳秀梅 陳時中 王必勝。（圖／記者屠惠剛攝）

▼林右昌在2020地方選戰中是民進黨重要的活棋。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，基隆市長林右昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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