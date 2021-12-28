林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

▲大新竹若升格成功，外界原本看好由新竹縣長楊文科與新竹市長林智堅對決，隨著林智堅棄選，將不會上演。



圖文／鏡週刊

大新竹合併升格議題近來成朝野攻防焦點，原被綠營視為最有希望出征竹竹併的新竹市長林智堅，昨（27日）突然宣布棄選大新竹市長，投下震撼彈。本刊調查，林智堅對於是否角逐竹縣市升格後的市長大位，在短短72小時內態度大轉折，原因除了立法院修法進程不如預期，綠營內部派系反彈也是林智堅棄選的原因之一。

本刊掌握，新竹市長林智堅團隊原對角逐升格後的大新竹市長一直「當仁不讓」，並且早已規劃在明年農曆春節期間首度踏進竹縣走春，幕僚更已著手彙整規劃當地廟宇參香祈福行程，加上進行中的大新竹產業之旅也依原訂計畫安排。執政高層26日接受本刊採訪坦言，「大新竹市長人選，最有希望的當然是林智堅！」

地制法修法在立院逕付二讀闖關失敗後，知情人士透露，眼看修法時程急迫，林智堅隔天（25日）先拋出「沒有非要我選不可」的風向，未料批評聲浪未減，民進黨祕書長林錫耀週日（26日）致電林智堅交換意見，林智堅於是在電話中曾請他向蔡總統轉達「自己沒有要一定參選」的想法，但蔡第一時間請林智堅「再想想」，並約好27日下午見面交換意見。

▼頭前溪是大新竹境內最重要河川，左右二岸分別是竹市、竹縣。



直到27日下午，林智堅面見蔡英文總統，便再次提出願以棄選換取推動大新竹升格，蔡聽了後點頭同意，林於是趕回新竹召開記者會宣布棄選。

據轉述，林智堅告訴蔡英文，大新竹升格是百年大業，國民黨卻以修法是替他個人量身訂作全面攻擊，已淪為藍綠之爭，因此，最好的方式是他退出選舉，「成功不必在我」，退出後仍會全力促成修法並做滿任期，只要他不選，在野黨就沒有理由和藉口阻擋竹竹併。

此外，綠營內部派系反彈也是林智堅棄選的原因之一。自林拋出大新竹合併升格議題後，儘管府院下令全力推動，但包括英系、正國會等系統都表達疑慮，據透露，立法院處理修法提案當天，一名正國會成員曾去電蔡英文，建議不該逕付二讀以免反彈聲浪會反撲到總統身上。綠營新竹地方人士更點名立法院長游錫堃說，當天在立法院游若能夠幫忙「推一把」，或許結果就會不一樣。

因正國會系出游系，林被黨內認為親近蘇系（行政院長蘇貞昌），如今他決定棄選大新竹，恐替黨內派系角力埋下隱憂。



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