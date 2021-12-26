女友贈聖誕禮！他眼神死圍「6萬元發票圍巾」　網笑翻：不帥都難

▲男子圍著「發票圍巾」，網友計算價值至少6萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

很多情侶都會在聖誕節送對方禮物，但若是收到這款「貴重」心意，可能不知該哭還是笑。漢神巨蛋日前在臉書粉專上分享一張照片，一名眼神死的男子脖子上圍著「發票圍巾」，並註明是女友送的聖誕禮物，讓一票網友笑翻，直呼「男友戴上這圍巾想不帥都難」，還有眼尖網友算出這條圍巾至少要6萬元。

漢神巨蛋購物廣場在24日平安夜發布一則貼文，照片中有一名男子戴著口罩，眼神看起來相當渙散，而脖子上圍的竟是一張一張的發票，貼文還寫著：「來自女友送的聖誕禮物，聖誕佳節，快織一條同款圍巾給男友」，並且hashtag「#男友表示眼神死」、「#這條圍巾好貴」。

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▲很多情侶都會在聖誕節互送禮物。（圖／翻攝自漢神巨蛋臉書）

貼文一出後讓大票網友笑翻，直呼：「男友戴上這圍巾想不帥都難」、「我也來製作一條給老公公」、「貼心❤️」、「收到禮物，立馬漏兩滴.....眼淚」。還有眼尖網友發現，「最貴的在脖子上」、「那筆36000左右，這樣加一加也要6萬了～」。

而仔細查看「發票圍巾」，這金額還真不小，不難看出脖子上的結帳金額3萬6420元，買的是一支iPhone手機，還有一張發票結帳金額2萬元，買的是一台iPad，另還有1490元、1080元，以及美食街等開銷花費，總計金額確實直逼6萬元。

▲發票圍巾其實夾藏9-10月份發票。（圖／翻攝自漢神巨蛋臉書）

《東森新媒體ETtoday》詢問百貨，是否能循線找到這位幸運男友，不過業者笑稱：「這是小編想的梗，小編那天上班就在黏發票」，大讚小編超有創意。而其實仔細看，其實發票就藏貓膩，部分夾藏9-10月份發票已露餡，雖然非真實事件，但小編創意無限，也讓百貨超加分。

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