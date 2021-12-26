19歲女闖紅燈險撞警影片曝！警顧面子逆轉...當場放人變補送罰單

記者吳奕靖／高雄報導

網路臉書社團《高雄人大小事》有網友po出一段影片，一名騎士騎車經過三民區九如二路跟安東街口時闖紅燈，當場遇到一名正要綠燈起步的員警，隨時被追上去攔了下來，高雄市三民一分局證實有此事，同時表示員警當下勸導「騎車車速不要太快」，不過就在影片曝光之後，在媒體追問下，立刻要補上罰單。

▲一名溫姓女子闖紅燈，當場被員警勸導，現在畫面曝光，警方急著要補紅單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據三民一分局表示，這段影片是發生在23日下午3點左右，一名19歲溫姓女子騎車經過三民區九如二路跟安東街口闖紅燈，結果差點撞到一名正準備要綠燈起步的員警，員警立刻騎機車將她攔下，當時因為無法確定溫姓女子有沒有闖紅燈，同時在攔查時也沒有開啟密錄器，所以就沒有開單告發，僅有勸導「車速不要過快」，就讓溫女離去。

不過，影片在網路曝光後，有媒體追問，所以三民一分局「立刻」改口表示，經過審視影片之後，將要「補開紅單」，依照規定機車闖紅燈將會開罰1800元，雖然此舉並沒有違法，不過這樣的做法會不會讓人有「議論」空間，影響警察形象，就看民眾自己的見解。

▲一名溫姓女子闖紅燈，當場被員警勸導，現在畫面曝光，警方急著要補紅單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）