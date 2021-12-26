假姪子哭討32萬還債！她差點匯款　詐團見失敗：姑姑我自己想辦法

▲陳婦疑似遇上詐騙，員警前往關切。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓婦人接到自稱是姪子的陌生男子來電，因投資失利積欠32萬元債務，需要姑姑協助，陳婦請女兒趕緊到郵局匯款，所幸察覺有異沒有匯出，並透過警方查證，假姪子提供的帳戶是人頭帳戶，詐騙伎倆被拆穿後，假姪子還很識相地回，「姑姑先不用了，我自己想辦法」，替自己化解尷尬。

日前湖內分局湖內派出所接獲通報，轄內有一住戶疑似遇到詐騙，員警到場關心後發現，61歲陳姓婦人接到一名陌生男子來電，對方稱是她姪子，最近換了手機，因此兩人再互換LINE，接著假姪子就向陳婦哭訴，最近因投資失利欠下32萬元債務，還被銀行追債，需要姑姑協助度難關。

陳姓婦人不疑有他，便請女兒到郵局匯款，所幸錢還沒匯出就察覺異狀，事後員警也協助反查假姪子提供的銀行帳戶，證實就是人頭帳戶，免除一場破財之災。

▲詐團見失敗便回訊：「姑姑先不用了我自己想辦法」。（圖／記者許宥孺翻攝）

但好笑的是，陳婦發現對方是假姪子後，就不想理會對方，對方連撥幾次電話，陳婦也沒接，假姪子便識相地回：「姑姑先不用了，我自己想辦法」，替自己化解尷尬，讓員警又好氣又好笑。

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