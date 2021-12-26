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一天50元零用錢！他「存錢玩交換禮物」被全班嘲笑：我討厭聖誕節

▲▼聖誕禮物,交換禮物（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲交換禮物對有些人來說很負擔。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者黃可昀／綜合報導

聖誕節熱門活動就是交換禮物，但對某些人來說，這也許是一項壓力！一名高中生每天只有50元零用錢，每到聖誕節都很頭痛，以往因為沒錢買禮物遭到同學嘲笑，今年努力存到250元玩交換禮物，怎料「這次老師多出一樣，就是要準備地獄禮物」，2個禮物加起來超過他能負荷，結果就又被同學揶揄，他心碎地說「我好不容易上高中了，好怕又要再度被霸凌，我真的不想要再一直被嘲笑一直被欺負了…」。

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，他家境不好，每天只有50元零用錢含吃早餐，「每次要玩交換禮物我都會很苦惱，我國小時曾跟我爸拿錢要買禮物，但不但被罵還被打」，爸媽只能要他體諒家裡經濟狀況，雖然當時媽媽偷塞了100元給他，但交換禮物都是200元起跳，他根本就買不起。

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▲月光族,硬幣。（圖／記者楊筱柔攝）

▲沒錢參加交換禮物，怕被同學笑。（示意圖／資料照）

原PO某一年拿家裡的舊書包去學校交換禮物，「然後看誰抽到我的禮物，我再拿我抽到的去跟他換回來」，結果抽到他書包的同學當場拆開，還在全班面前嘲笑他，「然後我就一直被同學霸凌到國小畢業，連老師都一起。」

由於先前這個陰影，原PO後來只要快到聖誕節就會開始不吃飯存錢，今年好不容易湊到250元買交換禮物，沒想到老師突然說今年要多準備一個地獄禮物，可以拿家裡不要的東西來換，結果再度招來同學的霸凌、嘲諷，「我討厭交換禮物，討厭聖誕節。」

網友看完紛紛表示，「我大概無法同情你，如果交換禮物這麼重要，你每天存1元也夠你每年買1次禮物，更何況還多給你100了」、「人生是靠自己改變的，不參加交換禮物並不代表不合群」、「突然覺得以前的老師很好，只有上限不能超過多少，沒有底線。」

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