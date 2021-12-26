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真心換絕情！交換禮物送「折疊浴缸」1原因被嫌很雷：我會直接丟掉

▲▼翻白眼姈玲。（示意圖／記者邱顯燁攝）

▲收到機車載不回家的禮物會傻眼嗎？（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者黃可昀／綜合報導

聖誕節很多人會玩交換禮物，該怎麼將禮物送到心坎裡也是門學問！一名女子近期跟同事玩交換禮物，金額限定500元內，她很用心地準備了更貴的禮物，不過現在卻猶豫該不該送出去，「因為有點太大，折疊起來機車也沒辦法載（要開車才有辦法載）」，大家收到體積太大的禮物會困擾嗎？

原PO在Dcard表示，雖然規定金額是500元，但她還是阿莎力買下更貴的折疊浴缸，原本想說冬天送這禮物很實用，但買回家以後越想越後悔，因為摺疊浴缸體積太大，必須開車才載得回家，「好怕抽到的人會很困擾，但已經買了不送出也不行」，目前備案就是幫抽到折疊浴缸的人開車載回家，「交換禮物抽到這個會生氣嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲不是地獄禮物，但評價過於兩極。（圖／翻攝自Dcard）

多數網友點出，這個禮物雖然用心，但很難載回家又占空間，是個非常挑人的商品，建議不要拿來當交換禮物，「如果抽到的人家裡有浴缸，或者家裡太小可能會有點困擾」、「我也不想要，好佔位子」、「難載的東西對我而言都是雷，聚會結束還要自己辛苦搬回家」、「不會生氣，但是會直接丟掉」、「超困擾，外面租屋沒地方放。」

但對某些人而言，折疊浴缸算是天堂禮物，「我也買了一個，前幾天收到了，泡澡很讚，我覺得是好禮物」、「我會想要，我家沒有浴缸超傷心的。」專業網友建議，交換禮物最好挑一些「安全牌」，無論男女老少都可接受的禮物，不必特別華麗昂貴，盡量以不踩雷為前提，「這屬於收到要丟也很麻煩的東西，認真說，職場上的交換禮物買中規中矩挑不出毛病的東西就好。」

▼佔空間的禮物都要慎選。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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