直擊／小資女最愛！平價精品包插旗高雄　情侶排2hrs：超值得

記者許宥孺／高雄報導

新加坡知名平價精品包進軍台灣後，以親民價格、流行趨勢等特色深受小資女喜愛，而南部唯一的全新概念店，也在25日於義享時尚廣場正式營運。記者直擊，不管是店外、店內都是大排長龍，不少消費者直呼「高雄終於有了」！還有情侶檔說，從排隊到結帳得等2小時，「不過很值得」。

▲新加坡知名平價精品包插旗高雄，25日於義享時尚廣場正式營運。（圖／記者許宥孺攝）

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臉書《高雄點Kaohsiung.》日前公布品牌將於義享時尚廣場營運，大票網友看了照片後狂按讚，表示「高雄終於有櫃了」、「好大間」、「終於不用跑到台中」、「是逛街的時候了阿」、「你能明白為什麼要聖誕節前開嗎」、「走了阿」。

▲店外出現排隊人龍，逾百位消費者排隊等候入場。（圖／記者許宥孺攝）

《東森新媒體ETtoday》25日下午直擊開幕營運現況，店外排隊人龍長達數百公尺，不僅店外出現人潮，就連店內也還有消費者正在排隊等待結帳，另外還有散客正在選購商品，銷售員也忙著介紹商品不得閒。

▲年輕姐妹花揪逛街，得知品牌來高雄設櫃「很興奮」。（圖／記者許宥孺攝）

一對姊妹表示，在外排隊排了1個小時，最想看包包、鞋子，得知品牌將來南部設櫃，覺得很興奮、很開心，因為之前就有買過。一對大學生情侶則說，今天挑選一個小包包和短夾結帳，之前沒有買過，所以得知要設櫃時特別期待，在外頭排了1個小時，終於進店挑選也花了半個小時，排隊結帳又等了半個小時，也就是說至少花了2個小時才買到，不過很值得。

▲試營運至今3天，已有限定包賣光。（圖／記者許宥孺攝）

店長Mary表示，23日試營運當天，耶誕限定包就已經賣完，而最受消費者詢問度高的是一款信封包，今日以銷售完畢；觀察這幾天民眾消費狀況，幾乎都是蠻願意直接帶走，少有猶豫狀況，這幾天結帳金額最少990元起跳，稍早最大筆結帳金額有1萬3。

Mary說，觀察南部消費客群，多以18至45歲女性居多，但第一天也有4名男性消費者揪團逛街，也有消費購買，因此幾乎不限年齡、性別。而目前加入LINE好友，或是扣義享時尚廣場會員點數10點，就可現折100元，消費1000元以上就能折抵。

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