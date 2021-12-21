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「高雄人決定全台吃萊豬」綠抗議趙少康言論　藍營嗆：蹭聲量

▲▼「邁向過半大聯盟」成員前往國民黨高雄市黨部舉牌抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「邁向過半大聯盟」成員前往國民黨高雄市黨部舉牌抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中廣董事長趙少康於節目稱「高雄人逼全台吃萊豬」，此番言論熱議，由綠營新人組成的「邁向過半大聯盟」21日下午前往國民黨高雄市黨部舉牌抗議。藍營表示，這是綠營新人為黨內初選蹭聲量，國民黨尊重公投結果，「不懂民進黨是要怎麼樣的道歉」。

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趙少康昨晚於節目中表示：「高雄一個地方就夠了，我舉例萊豬，全國吃萊豬跟不吃萊豬差20萬票，高雄一個地方就是20萬票，台南16萬票，就算台南不算，就算高雄一個地方，假如其他地方是打平的，所以高雄多厲害，台南多厲害，從某個角度，高雄人逼著全台灣人都得吃萊豬。」此番言論引起綠營不滿，21日下午前往國民黨高雄市黨部舉牌抗議。

▲▼「邁向過半大聯盟」成員前往國民黨高雄市黨部舉牌抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「邁向過半大聯盟」成員前往國民黨高雄市黨部舉牌抗議，並將手舉牌放在市黨部前。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「邁向過半大聯盟」成員前往國民黨高雄市黨部舉牌抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

由綠營新人組成的「邁向過半大聯盟」成員21日下午前往國民黨高雄市黨部，並將印有「抓不到戰犯 抓到高雄人？」、「戰鬥藍選輸　變戰鬥北藍？」、「戰鬥藍=汙衊藍？高雄KK快切割趙少康！」、「KMT選輸不檢討，選後抓戰犯」、「南票北送 北七南救」、「高雄人不是國民黨的戰犯」、「高雄人不爽 KK連線踹共，詆毀公投民主機制」的七個標語手舉牌欲交付國民黨部，不過國民黨沒有出面回應。

國民黨高雄市黨部隨後發布新聞稿表示，針對民進黨參選新人至本會抗議，市黨部表示公投已經結束，國民黨尊重全體台灣人民公投的決定，此次行動為民進黨新人為自身黨內初選蹭聲量、造勢宣傳，市黨部尊重民進黨新人的言論自由。

▲▼國民黨左營楠梓區市議員擬參選人莊為傑。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨左營楠梓區市議員擬參選人莊為傑。（圖／記者許宥孺翻攝）

市黨部主委許福明表示，四大公投投票率僅有4成，多數人民並未出來投票，可見中間選民對政黨的對立與社會的撕裂已不耐煩，許主委進一步指出沉默的大眾未將自己的意志表達出來，而結果卻由全體人民來承擔這點也是我們全體人民值得深思的，市黨部呼籲民進黨及側翼勿再挑起對立、撕裂社會，才符合人民的期待。

國民黨左營楠梓區市議員擬參選人莊為傑表示，這一次公投根本沒有所謂的輸贏，國民黨一再表示尊重此次的公投結果，國民黨一直都是希望降低台灣人民健康的風險，所以今天民進黨要國民黨道歉，不懂民進黨是要怎麼樣的道歉。莊為傑表示民進黨今天來抗議，這也凸顯出民進黨是一個很荒謬的政黨，再次呼籲民進黨不要再用亂扣帽子的老梗來作秀。

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高雄趙少康國民黨蹭聲量莊為傑許福明

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