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五迷別再錯過！「迷你版螢光棒」一卡通　酷炫鑰匙造型曝光

▲▼一卡通推出五月天跨年版演唱會一卡通、迷你版螢光棒一卡通。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通去年推出迷你版螢光棒一卡通造成秒殺，今年優化再推出鑰匙圈樣式。（圖／一卡通公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，將在25日耶誕節至元旦跨年期間於左營世運主場館登場。一卡通公司與相信音樂合作，推出跨年主題版一卡通外，另還有迷你版螢光棒一卡通，滿足五迷收藏需求。

▲▼一卡通推出五月天跨年版演唱會一卡通、迷你版螢光棒一卡通。（圖／一卡通公司提供）

▲▼一卡通推出五月天跨年版演唱會一卡通、迷你版螢光棒一卡通。（圖／一卡通公司提供）

▲▼一卡通推出五月天跨年版演唱會一卡通、迷你版螢光棒一卡通。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司表示，五迷們都知道，五月天演唱會最重要的就是專屬螢光棒，這是參加五月天演唱會重要配備跟精神指標。去年一卡通公司創意推出的「迷你版螢光棒一卡通」，馬上造成搶購秒殺，許多五迷們反映沒搶到。

一卡通公司說，今年五月天返回高雄舉辦跨年演唱會，當然不會讓五迷們失望，優化推出鑰匙圈樣式，希望滿足廣大五迷們收藏、攜帶展示的需求。

▲高捷世運站跨年疏運人潮。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

▲高捷世運站跨年疏運人潮。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

而因應大批五迷湧入高雄，高捷公司已擬訂人潮疏運計畫，配合機動加密班距及延長營運時間，為粉絲們提供最有力的交通服務，搭乘捷運看五月天演唱會，安全又便利。

高捷公司指出，五月天12/25、12/26及明年1/1等場次演唱會，為疏運大批散場人潮，高捷將比擬以往大型活動模式，端視人潮狀況加密營運班距，紅線最密班距為2.5分鐘，橘線最密班距為5分鐘內。另因12/31五月天跨年演唱會預計12點結束，高捷公司除加密營運班距外，也延長營運時間至翌日凌晨2點。

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