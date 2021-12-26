最美城際列車EMU3000今起投入東部幹線！運能比太魯閣號多40%

▲台鐵最美城際列車EMU3000今天於台東首航。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

交通部台鐵局豪華城際列車EMU3000型今天（12/26）於台東車站舉辦首航典禮，由行政院長蘇貞昌宣布車隊投入營運。交通部長王國材也表示，3000型將優先投入東部幹線營運，整體運能較普悠瑪號、太魯閣號等傾斜式列車提高40%，盼能改善東部幹線一票難求的問題。

台鐵最新豪華城際列車EMU3000今天於台東車站舉行首航，一路開往終點站台北樹林。行政院長蘇貞昌表示，台東景色優美但長期受限於交通發展、旅客來往較不便，因此於蔡政府任內盼能積極改善東部交通運輸問題。現在除了南迴鐵路、南迴公路與蘇花改等相關工程已完工，花東縱谷公路改善與拓寬工程亦正進行。此外，盼能增加東部交通運量的「花東鐵路雙軌電氣化」及「台9線蘇花公路安全提升計畫」也已完成核定。

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交通部王國材部長致詞時則表示， EMU3000新城際列車整體運能較傾斜式列車提高40%，預計可改善東部交通一票難求的問題。此外，交通部持續要求台鐵局加速推動安全改革及轉型改革，包括鐵道邊坡滑動、軌道異物入侵偵測以及降低車輛故障率等，均要一併檢討改善。

▲台鐵EMU3000拿到第三方認證今天於台東首航發車，初期將投入東部幹線營運。（圖／台鐵）



台鐵局局長杜微局則補充表示，未來會透過車輛汰舊換新，逐步降低車輛故障率與行車事故。

EMU3000型列車為台鐵局最新型的城際列車，自今年7月30日於花蓮港抵台，已完成各項測試與調整，並於12月21日取得第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）－ 德國萊茵所頒發安全營運證明。列車外觀及內裝設計上首採台鐵局、美學設計委員會以及民眾參與等3方合作模式，採用極簡沈穩風格，獲得Good Design設計委員會青睞，奪下2021年世界百大設計殊榮。

EMU3000列車將於今年年底前完成7列共84輛交車目標，並計劃於今年12月29日前至少完成3編組測試工作，營運初期將以服務宜、花、東民眾為主。

▲EMU3000首航之旅。（圖／台鐵提供）