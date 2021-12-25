聖誕節台鐵列車又故障！環島莒光號「送電異常」延遲到站

▲台鐵觀光莒光號發生動力異常事故。（示意圖／ETtoday資料照）
記者李宜秦／台北報導
交通部台鐵局今日一列環島觀光列車發生送電異常情況，台鐵局表示，該車晚3分到新左營站，經處理後恢復正常，於11:21開車，準點到台東站。
臉書專頁合鐵事故通報平台指出，因1次觀光莒光號於新左營車站發生動力異常事件，本車次將延遲。
[廣告]請繼續往下閱讀...
台鐵局說明，1次(環島觀光列車)因機車(E401)送電異常，10:59晚3分到新左營站，經處理後恢復正常，於11:21開車，準點到台東站。
▲台鐵觀光莒光號發生動力異常事故。（示意圖／ETtoday資料照）
記者李宜秦／台北報導
交通部台鐵局今日一列環島觀光列車發生送電異常情況，台鐵局表示，該車晚3分到新左營站，經處理後恢復正常，於11:21開車，準點到台東站。
臉書專頁合鐵事故通報平台指出，因1次觀光莒光號於新左營車站發生動力異常事件，本車次將延遲。
台鐵局說明，1次(環島觀光列車)因機車(E401)送電異常，10:59晚3分到新左營站，經處理後恢復正常，於11:21開車，準點到台東站。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響