總預算退回委員會　蘇貞昌嘆「元旦無法加薪」：只好眼巴巴等待

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨日前以突襲方式，將總預算案自委會中抽出逕付二讀，引來在野黨痛批剝奪立委審查權；經黨團協商後，民進黨團同意提出復議，總預算案回復至各委員會審查階段。但由於預算退回委員會，無法如期通過，明年1月1日的全國軍公教加薪恐落空，行政院長蘇貞昌也說，只好眼巴巴地等待，只能照原來的薪水發、不能加薪。

行政院長蘇貞昌表示，負責籌編預算，籌錢是很不簡單的，政府基於經濟成長果實要跟全民分享，台灣的經濟在全球受疫情影響衰退的時候，卻創11年來新高，非常不簡單，所以給勞工提高基本工資，給全國軍公教加薪，包括相關人員，我們也都希望從方方面面來照顧，包括像育兒津貼和要給千萬勞工的勞保，我們要再增加80億，都是好不容易籌到錢。

蘇貞昌說，再幾天就是新的一年，1月1日就可以給全國軍、公、教加薪，現在卻因為預算沒有通過，不能執行，「那我們就只好眼巴巴地等待，並且只能照原來的薪水發、不能加薪」。

蘇貞昌表示，還是期待，審查預算是立法委員的權力，但也是職責，用不著這樣子讓全國軍、公、教沒有辦法加薪，讓在等待育兒津貼增加的國人同胞受到影響，希望立法委員能夠盡責，希望不要影響到政府的美意，卻讓軍、公、教的期待落空。