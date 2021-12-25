「竹竹併」拚半導體卻漏掉苗栗　國民黨列這點嗆：蘇貞昌根本不懂

▲蔡英文(右起)、蘇貞昌、林智堅、柯建銘25日上午出席「竹科X基地」第一軟體大樓開工動土典禮。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院長蘇貞昌25日提及「竹竹併機不可失，不要貽誤先機」，國民黨文傳會主委凌濤晚間回擊，竹科位在新竹縣市及苗栗縣內，僅竹竹合併升格卻排除把苗栗，等於把大竹科切成小竹科，顯示蘇貞昌根本對於半導體產業與區域發展非常不熟悉。

由民進黨立院黨團總召柯建銘提的《地制法》第四條修正草案昨退回一讀，外界認為要趕在2022年大選前完成「竹竹併」，期程太過倉促，也忽略地方聲音；日前國民黨主席朱立倫還帶頭喊出「2026竹竹苗科技都」，國民黨甚至有「竹竹苗併」或新竹市自行升格的主張。

蘇貞昌25日上午出席新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮時，被問到相關議題有什麼看法？蘇表示，在全球化時代，任何事情要用全球的觀點來看，台灣整個半導體產業在世界佔有一席之地，而且是領先的關鍵地位，在總統蔡英文領導下，台灣在最壞的年代，打造出最好的成績，而且世界各國都想跟我們吸取經驗合作，

蘇貞昌說，這時候怎麼把已經領先地位的高科技半導體產業等，在世界產業鏈重組的時候，怎麼樣繼續占有領先地位，並且擴大基地，把40年前成立的竹科為基地，再擴大、增強競爭力，是迫切期待、機不可失，而且不能猶疑、慢下來。

蘇貞昌強調，全世界都想趕上、超越我們，因此時間緊迫，非常需要怎樣讓竹竹合併，讓能量更大，也是高科技產業及 竹竹縣市民的期待，希望機不可失，不要自己貽誤先機。

對此，凌濤晚間抨擊，蘇貞昌希望台灣把高科技半導體產業基地擴大，卻搞不清楚竹科所屬園區，原本就包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區等，竹科位在3個縣市治區內，只有竹竹合併升格而把苗栗排除在外，等於把大竹科切成小竹科，根本與協助竹科發展的說法背道而馳，「顯示行政院長根本對於半導體產業與區域發展非常不熟悉」，應該感到汗顏。

凌濤提到，民進黨若真心為了竹竹苗發展，讓民眾相信國土規劃不是只有民進黨私利，林智堅應立即對外宣布，「不參選大新竹合併後的市長」，以昭公信。

凌濤又指，朱立倫主席提出「2026竹竹苗科技都」，就是希望升格要有合理財劃，不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法。

凌濤也轉述，朱立倫強調，執政者應該以區域特色、資源分配、財政收支、教育資源、水資源、社會福利等分配及執行面去全面考量，這才是台灣當前討論國土重規劃的意義所在。

凌濤說，國土規劃應一視同仁地解決除了《地制法》外，涉及《財政收支劃分法》及《公共債務法》的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。