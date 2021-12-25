台鐵EMU3000「安全證書到手」　12／29上路！6班次班表出爐

▲EMU3000城際列車即將上線營運。（圖／記者呂佳賢攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局新購入EMU3000新城際列車，將於年底前正式上路，目前正在試營運中。台鐵局表示，21日終於取得第三方獨立驗證與認證單位(IV&V)德國萊茵所頒發的首批車輛安全營運證明。

台鐵局副局長馮輝昇表示，「安全是台鐵局最看重的一件事，期許EMU3000不僅是台鐵局最豪華與舒適的列車，更是最安全的列車」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵EMU3000商務車廂票價。（圖／台鐵）

台鐵局機務處長陳詩本表示，從列車抵台至今，在將近五月的試車過程中，試車小組每天與日立技師逐項確認列車各項性能，除了確保列車行駛的安全外，同仁的努力也讓新城際列車得以在元旦連假前投入營運，開始服務宜、花、東的鄉親。

▲台鐵EMU3000時刻表。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，為提升服務品質，自12月29日起進行時刻微調。

EMU3000型優先投入東部幹線，將替駛樹林—臺東間直達、半直達傾斜式列車計6列次，調整後東部幹線自強號列車運能較現況提升4.6%，該型車刻正辦理測式，待取得IV&V認證許可後，再公告開放訂票日期時間。

彰化—臺東間751次、754次莒光號，改以EMU900型區間快車替駛，縮短行車時間35分鐘。新增上午時段臺東往臺北(臺東9:40開)及下午時段臺北往臺東(臺北16:24開)普悠瑪班次。

▲台鐵領到EMU3000安全證書。（圖／台鐵）