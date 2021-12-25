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遭罵一己之私！高虹安、鄭正鈐怒與柯建銘爭論　蔡英文見狀尷尬

▲「竹科X基地」25日動土典禮，蔡英文(右起)、林智堅、柯建銘、鄭正鈐、高虹安受邀出席。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲「竹科X基地」25日動土典禮，蔡英文(右起)、林智堅、柯建銘、鄭正鈐、高虹安受邀出席。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團昨強推《地制法》修正草案逕付二讀被在野黨阻擋，提案人、民進黨團總召柯建銘25日到「竹科X基地」動土典禮致詞時，直批在地的在野立委反對新竹發展，是一己之私，讓台下的民眾黨立委高虹安當面反嗆「你才是一己之私」。柯建銘下台後，高虹安與國民黨立委鄭正鈐馬上跟柯爭論，讓總統蔡英文上台致詞時略顯尷尬。

今（25日）新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮上，邀請蔡英文、行政院長蘇貞昌、科技部長吳政忠、新竹市長林智堅、柯建銘、高虹安、鄭正鈐等官員出席，但後兩位並未受邀致詞。

柯建銘上台致詞時表示，「竹科X基地」以前是台肥五廠，3.76公頃的園區規畫至今要走10年，感慨非常深；昨天在立法院看到鄭正鈐、高虹安都反對新竹反展，覺得莫名其妙。此時，台下傳出一陣笑聲，而鄭正鈐連忙搖手澄清。

但柯建銘仍繼續說，國營事業總預算12月15日才三讀，已經變成決算了，3個月來應該要審查中央政府總預算，然而國民黨拒審，搞到最後1周才審，所以民進黨團必須自救（採逕付二讀），才有可能在會期完成，如果不這樣，如何逼國民黨下來談。他現場也向蘇貞昌說抱歉，表示至少還要再拖3個月至半年，並自認，為了國家發展，自己勢必承受攻擊。

談到新竹合併升格，他則指，竹科如今產值1兆5千億，今天已經走到這程度開始談合併升格，難道是壞事？這裡3.72公頃要搞十年，我們可以再等嗎？之所以抽出法案逕付二讀，就是希望加速，要不要改一個條文，關係到要不要新竹發展，新竹市城市治理包含園區產業，面對新的調整時候，當然應該逕付二讀，但國民黨占領主席台後說要付委審查，但他答應後，結果國民黨上一分鐘說付委審查就好，下一分鐘說要大家來協商。

柯建銘直批，所以可以看到，除了他自己之外，新竹有關立委全數占領主席台，反對付委審查，這什麼邏輯？為什麼反對，這是一己之私。當高虹安聽聞後，在台下反嗆「你才是一己之私」。

接著，柯建銘表示，希望大家好好想，國家是否要發展？城市是不是要發展？未來要怎樣，大家爭取選民支持比較重要，不要一己之私，自己很少用這種機會做比較嚴厲的講話，請大家好好思考。

柯建銘致詞完下台，坐位就在鄭正鈐左邊，而鄭正鈐右邊則為高虹安，三個人開始討論。經林智堅、蘇貞昌致詞完畢，當蔡英文壓軸致詞時，向與會者寒暄時還講到「...還在進行熱烈討論的柯總召，還有各位立法委員...大家早安大家好。」略顯尷尬。

對於柯建銘在台上的發言，高虹安受訪時直言「我沒法理解為什麼」，不能夠忍受別人汙衊我們，我們都是為了大新竹好一起努力，想辦法去思考各種包括國土計畫、《財政收支劃分法》、《行政區劃程序法》等，難道趕在6月前合併升格，所有問題一刃而解嗎？我們反對《地制法》只修改一個字，還跳過委員會審查，抽出逕付二讀；民眾黨團贊成付委審查，也呼籲行政院盡快提出對案版本，不要只有民進黨團修改一個字的版本，難道整個台灣的國土規畫，只要《地制法》修一個字就完整了嗎？

高虹安再嗆，過去其他縣市過去要合併、升格都花好幾年努力，例如桃園，但為何今天新竹縣市就拚在6月之前完成所有合併升格的事情？我們沒有上台致詞機會，但柯建銘竟控訴我們是一己之私，「我真的才想要說，你才是一己之私吧。」

鄭正鈐則說，民進黨團把總預算案抽出直接逕付二讀，完全是把台灣民主制度踩在腳下，如果立委連審預算的權力跟責任都被剝奪，我們不就變成行政院立法局。柯建銘主導的民進黨團完全不顧程序正義、民主精神，國土規劃跟行政區劃 這麼重要的事，竟要用同樣方式處理，若修法，每個地方有需求都可以升格，權力完全落到行政院手上，而在這情況下，還完全沒看到國土規劃。

鄭正鈐也強調，我們要求行政院要有行政院的版本，而非柯建銘個別委員方式，直接提出後就要求逕付二讀，孰可忍，孰不可忍，對地方發展，朝野都有同樣目標跟價值，都是希望地方能夠更好。

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關鍵字：

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