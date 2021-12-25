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趙少康「從沒有總統敢動學生寒暑假」　籲蔡英文檢討三件事

▲▼總統蔡英文出席「國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮」，就台灣半導體產業人才培育注入動能。。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文拋縮短學生寒暑假，引發討論。（資料照／總統府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文昨（24）日出席台大「重點科技研究學院」揭牌典禮，致詞時提到，為加速人才培育「教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」，引發一片議論。對此，中廣董座趙少康表示，蔡英文要很小心，從來沒有任何一個總統敢動學生的寒暑假。

趙少康今（25）日透過臉書表示，要學生把寒、暑假忘掉，豈有那麼容易？有的學生利用寒暑假學習不同的語言、技能或閱讀課外讀物，有的打工儲備開學後的生活費用，有的加強運動鍛鍊身體，並不是像蔡英文以為的學生把時間都浪費掉了，而且一年到頭全年無休的在學校唸書，從小一到大四，一共16年，比古代「十年寒窗無人問」還長，蔡英文豈不是要把每一個青少年的求學生涯搞得太過枯燥無聊？這樣一定會大大的降低學習的樂趣及效率，製造出許多心理有問題的學生，未來會給社會帶來巨大困擾。

趙少康指出，學校不是工廠，學生不是工業產品，全年無休加速趕工就可以揠苗助長式的把人才製造出來，如果蔡英文覺得台灣的人才培育趕不上需要，必需檢討：

1，現在的大學、中學的課程是不是太過龐雜？是不是灌輸給學生太多根本不需要學習的課程？是否應該減少畢業所需的必修課程及學分？
2，我們的教育有沒有做到適才適性，因才施教，針對不同資質、程度的學生給予適當的課程，避免齊頭的平等？最怕程度好的學生學不到，程度差的學生跟不上，在學校浪費時間，大家都痛苦。
3，現在教育部規定每年暑假2個月，寒假3星期，可以在寒暑假加開科目足夠且密集的課程給學生修讀，讓想要趕快畢業的學生可以選讀以加速完成學業。

趙少康提醒，蔡英文應該要知道，教育過程不只是知識科技的教授，人格的健全及個性的穩健成熟同樣重要，千萬不要教育出一群知識早慧、技術不錯，但個性晚熟的怪異世代。

趙少康也說，從來沒有任何一個總統敢動學生的寒暑假，蔡英文想縮短寒暑假要十分小心，縮短寒暑假不只是縮短寒暑假本身而已，而是我國整個教育理念和教育制度都要重新思考徹底翻轉。

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