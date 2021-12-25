民進黨點名高虹安3在野立委　「不要為私利讓新竹前途受阻」

▲民進黨呼籲三位在野黨立委支持新竹縣市合併。（圖／翻攝民進黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨為推動新竹縣市合併升格，於24日提案擬將《地方制度法》修正草案逕付二讀，引爆在野全面杯葛，民進黨25日點名3位在野黨立委表示，新竹縣市合併升格是為了台灣長遠的經貿布局，呼籲關心大新竹的在野黨立委支持升格，「不要為了私利，讓新竹的前途受到阻礙」。

民進黨透過臉書呼籲，「請在野黨支持大新竹升格，不要違反新竹民意」，大新竹升格是新竹縣、市民眾高度支持的議題。

民進黨強調，國民黨立委林為洲、民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智過去都曾對大新竹合併、升格表達樂見。然而，今天我們卻看到在野黨立委，跳出來大力批評、反對「地方制度法」的修正，甚至抹黑議事規則所保障的正常程序，實在令人不解。

民進黨認為，面對全球競爭，為了台灣長遠的經貿布局，新竹縣市的合併、升格，能提升地方政府的效能，強化台灣關鍵科技產業的發展。我們呼籲關心大新竹的在野黨立委，希望一起支持修法，不要為了私利，讓新竹的前途受到阻礙。

民進黨所點名的3位在野黨立委皆與新竹關係深遠，林為洲是新竹縣人、新竹縣選區立委，邱顯智與高虹安雖為不分區立委，但長期關注新竹議題，被外界視為角逐新竹市長的熱門人選。