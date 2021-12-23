就職三週年「永續方舟雲林先行」　張麗善：施政接軌聯合國SDGs

▲「讓鄉親打分數比較重要」，張麗善說，自己將一天當成72小時在使用，付出百分之百的體力全力以赴，不敢說自己滿分但會朝滿分的方向進步，繼續努力。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善今（23）日舉辦就職三週年記者會，為了讓民眾更了解雲林的轉變，與未來要走的永續城市之路，雲林縣政府也首次以策展的方式舉辦就職活動，在雲林縣立體育館推出為期三週的「永續方舟雲林先行」特展，規劃四大展示主題，展現雲林對於永續發展的決心與成果。

張麗善致詞指出，這三年縣府連連獲獎，去年首次拿下行政院政府服務獎；連續兩年在健康暨高齡友善城市評選中獲獎，今年更奪下非6都第1、全國第2的佳績；各項建設拿下數座金質獎、金安獎、園冶獎等獎項，讓雲林各種軟硬體建設都顯著提升；並且，上任後力推的八大幸福政策，在縣府團隊努力之下，已具體落實許多目標。

▲雲林縣長張麗善今日舉辦就職三週年記者會，讓民眾更了解雲林的轉變，與未來要走的永續城市之路。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善強調，隨著永續意識抬頭，已無法一昧追求經濟發展而忽略環境問題，雲林縣對於永續環境的追求非常堅定，因此未來的施政將符合聯合國SDGs的規範，今天也同步發表首本「雲林縣自願檢視報告（VLR）」，縣府統整出221項計畫、350項子計畫納入報告，每項計畫都扣合聯合國SDGs，並彙整出「永續農業」、「大健康產業」、「綠色典範經濟發展」三大亮點。

▲雲林縣政府首次以策展的方式舉辦就職活動，在雲林縣立體育館推出為期三週的「永續方舟雲林先行」特展，規劃四大展示主題，展現雲林對於永續發展的決心與成果。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善說明，「永續農業」注重於智慧科技投入，將讓雲林縣跳脫傳統農業大縣的框架，朝向多面向發展；「大健康產業」注重健康管理與療後照護，將於高鐵雲林站的國有住宅區進行整合實踐，推動「大健康智慧醫療園區及跨世代共生宅」；「綠色典範經濟發展」則是注重再生能源，讓經濟發展與環境達到平衡。

▲雲智慧互動區，裝置平板與擺設紙搖馬供學童體驗數位生活。（圖／記者蔡佩旻攝）

為自己執政三年成績打幾分，張麗善表示「讓鄉親打分數比較重要」，張麗善說，自己將一天當成72小時在使用，付出百分之百的體力全力以赴，不敢說自己滿分但會朝滿分的方向進步，繼續努力。

▲展場中的「微冊角落」精心佈置沙發及抱枕，鬧中取靜小巧溫馨。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府說明，展區內的4大展示主題分別為「永續生產・智慧糧倉」、「永續生態・友善環境」、「永續生活‧ 樂齡城鄉」、「未來家園．趣味互動」，將以趣味及充滿藝術的方式，展現雲林對於永續發展的決心與成果。此外，也會邀請雲林良品店家進行現場展售，並於每日安排主題活動，如料理教學、手作體驗、學術講座等，透過豐富的內容與活動，呈現出具有雲林特色的「永續方舟，雲林先行」特展，展期至1月12日。

▲展場中以藍海意象加上衝浪板佈設，介紹位於四湖鄉的國際風箏衝浪學校。（圖／記者蔡佩旻攝）





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