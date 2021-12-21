雲林警暖心過冬至　台西警分局長請吃熱騰騰甜湯圓

▲台西警分局長黃念生表示，在這重要的民俗節日許多同仁不能回家與家人同聚，警分局準備湯圓讓同仁享用，藉由暖呼呼的湯圓來感謝同仁們為轄區治安、交通以及為民服務所付出的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（21）日是一年一度的「冬至」在傳統習俗上要吃湯圓，雲林縣警察局台西分局分局長黃念生特別準備熱騰騰的甜湯圓慰勞員警，感謝大家一年來的辛勞，也希望在這陰雨綿綿的天氣暖暖員警的胃，也溫暖他們的心。

警察工作日夜顛倒24小時不間斷，不論是大太陽或是陰雨天也不曾停歇，員警們剛結束全國性公投勤務，緊接著是元旦假期與農曆過年，當民眾開心放假時卻是警察工作最忙碌的時刻，近日氣溫驟降天氣寒冷，台西警分局長黃念生分心繫同仁的身體健康。

台西警分局指出，分局長不僅時常叮嚀警員在外執勤要注意保暖，如有不適必須要馬上告知所屬單位，務必要以自己的健康與安全為第一優先，特別在冬至親自掏腰包購買熱湯圓送給內外勤員警，讓警員也能感受到這個警察大家庭的溫暖。

台西警分局長黃念生表示，在這重要的民俗節日許多同仁不能回家與家人同聚，警分局準備湯圓讓同仁享用，藉由暖呼呼的湯圓來感謝同仁們為轄區治安、交通以及為民服務所付出的辛勞，也祈求在未來一年工作，更加圓滿、平安。

▲警分局員警表示，在寒冷的天氣吃到熱呼呼的湯圓，員警們都感到特別溫暖，也體會到分局長的用心，一口口的湯圓吃在嘴裡甜在心裡，忍不住大喊「揪感心」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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